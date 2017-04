Aranguren decide al final ante Alberdi en Zumarraga

Salaberria-Gorrotxategi por parejas, Aranguren en el Cuatro y medio promesas y Oliveira-Cruz en categoría popular se proclamaron ayer campeones del Memorial Xabier Goñi de Zumarraga, que cumplía su edición número 26 y que congregó en el frontón Beloki a 250 pelotazales. Hubo un buen ambiente. ETB4 emite hoy las finales en diferido a partir de las 12.00 horas y Teledonosti el sábado, a las 20.00 horas.

En el derbi guipuzcoano de categoría promesas, el usurbildarra Aranguren se llevó la txapela al batir al azpeitiarra Alberdi por 20-22 en la final del Cuatro y medio. Fue un bonito partido, duro, con ritmo, sin dueño y emocionante por las alternativas en el marcador. Un dato. Se dieron más pelotazos a buena que los seniors en el partido de parejas.

Aranguren supo jugar sus bazas con habilidad, arriesgó y le salió bien. Muchos de los tantos que consiguió fueron a la contra, desde la contracancha. Algunos de ellos, decisivos en el transcurrir de la final. Alberdi no estuvo fino, no acertó a la hora de cruzar el gancho y en el 18-18 se torció el tobillo, pero pudo seguir jugando.

Ambos figuran en la nómina de futuribles de Asegarce, con cuyos técnicos entrenan habitualmente. Hoy mismo lo hacen en el Beotibar de Tolosa junto a un grupo de jóvenes pelotaris.

Marcador: 1-0, 1-2, 5-2, 5-3, 7-3, 7-6, 8-6, 8-11, 9-11, 9-12, 14-12, 14-13, 17-13, 17-16, 18-16, 18-19, 20-19 y 20-22. Tres saques y una falta Alberdi y dos saques Aranguren. 55 minutos y 319 pelotazos a buena.

Salaberria, destacado

Mucha menos emoción y calidad tuvo la final de parejas, en la que Salaberria y Gorrotxategi no dieron opción alguna a Urbieta y Olaizola III. El 5-22 final lo dice prácticamente todo. No hubo color. Urbieta defendía la txapela conquistada el año pasado con Erasun. Debió de hacer valer su experiencia ante un pelotari joven como el goizuetarra. No lo hizo y salió trasquilado.

Salaberria le ganó la partida claramente. El goizuetarra y un serio y seguro Gorrotxategi –el hernaniarra se sacó la espina de la derrota del año pasado con Errandonea– fueron claros dominadores del partido, cada uno en su parcela, desde el principio. Sobresalió el delantero de Goizueta, quien hizo mucho daño con el saque y también con el saque-remate. Sus mejores momentos fueron del 3-7 al 3-15, donde acaparó todo el protagonismo. Supo crearse sus propias oportunidades. Y, por si fuera poco, estuvo solvente en defensa. Un partido completísimo.

Urbieta rindió muy por debajo de su nivel habitual, lo mismo que y Olaizola III. El zaguero de Lesaka, primo de Aimar y Asier Olaizola, siempre estuvo dominado y no tuvo capacidad de reacción. Entregó mucha pelota y Salaberria lo aprovechó para acabar el tanto.

Marcador: 0-3, 1-3, 1-6, 3-6, 3-15, 4-15, 4-17, 5-17 y 5-22. Un saque Urbieta y cinco Salaberria. 39 minutos y 310 pelotazos a buena.