Goikoetxea busca la undécima

Iñaki Osa Goikoetxea está en condiciones de escribir con letras de oro una nueva página en el palmarés del Individual de cesta. El delantero zumaiarra cuenta en su haber con diez txapelas, nadie ha conseguido nada igual hasta ahora, y esta tarde buscará la undécima en la final que le enfrenta a Jean Olharan en el frontón Bizkaia de Bilbao. El festival comienza a las 17.45 con el duelo por el tercer puesto entre Egiguren II y Hormaetxea. ETB1 emite el festival en diferido a partir de las 21.00 horas.

Si lo consigue, igualará a otras dos leyendas de la pelota que poseen once victorias en finales individuales; Julián Retegi en mano y Koteto Ezkurra en remonte. Goikoetxea, dominador absoluto de la distancia, quiere entrar en el Olimpo, pero no va a tenerlo fácil. Al juego de Olharan se le une las características del recinto de Miribilla, al que no está habituado.

Goikoetxea tuvo que sudar la gota gorda para desembarazarse de Alex Hormaetxea el jueves en semifinales. El bermeotarra, que había dejado en la cuneta en cuartos a Olha -12-4 y 12-9-, planteó batalla. Goikoetxea se anotó el primer joko con solvencia 12-7 después de ir ganando 10-2, pero tuvo que emplearse a fondo en el segundo para doblegar a un Hormaetxea que salió a por todas. Se sucedieron los empates, el último a once, y la balanza se decantó finalmente a favor del campeón en un tanto espectacular que se resolvió con un pelotazo atrás de Goikoetxea tras una defensa increíble de Hormaetxea. El zumaiarra ya tenía plaza en la final.

Es la primera final del Individual que se va a disputar en un frontón corto como el Bizkaia



Olharan, que no tiene nada que perder, eliminó en semifinales a Egiguren y en cuartos a Barandika

Minutos antes la había conseguido Jean Olharan, al batir en la otra semifinal al donostiarra Mikel Egiguren también en dos jokos. El delantero de Pau había disputado la víspera la final del Master de Biarritz. Perdió con Minvielle ante Olha y Toucoullet -15-14, 9-15 y 10-6-, pero no acusó el cansancio. Tiene mucho peligro en esta distancia y un indeciso Egiguren, quien el pasado sábado se proclamó en el Balda campeón de Parejas con Enbil, fue presa fácil. Olharan ganó con comodidad el primer joko por 6-12 y aunque Egiguren quiso reaccionar en el segundo no pudo con el puntista de Iparralde, que acabó imponiéndose por 9-12. Olharan ya había eliminado en cuartos a Barandika en dos jokos (12-11 y 12-9).

Es la primera final de la historia del Individual que se va a disputar en frontón corto y la decisión del Consejo Mundial de llevarla al Bizkaia -se planteó la posibilidad de organizar dos finales- ha levantado voces contrarias a la idoneidad del escenario. Los puristas se preguntan si se puede equiparar un título en frontón corto -36 metros- a otro conseguido en largo -56 metros-. Aducen que no es lo mismo. No les falta razón. Trasladándolo al remonte, otra de las modalidades de herramienta, es como si se considerase al mismo nivel un título mano a mano logrado en Galarreta con otro en el Labrit de Pamplona.

Polémicas al margen, Goikoetxea parte como gran favorito para subirse una vez más a lo más alto del cajón. El delantero zumaiarra cuenta con más experiencia en este tipo de partidos, donde el triunfo se labra tanto a tanto.