Surf Miran a Tokio y a lo que vendrá después Xabier López, Aitor Francesena, Maialen Saéz, Imanol Yeregi y Maddi Aizpurua, ayer en el Arraunetxe de Orio. / MICHELENA La Federación Guipuzcoana de surf impulsa un programa de entrenamiento con jóvenes talentos dirigido por Imanol Yeregi y Aitor Francesena ÁLVARO VICENTE Jueves, 31 mayo 2018, 08:27

Tokio queda lejos de Gipuzkoa y todavía faltan dos años para que esa ciudad acoja los Juegos de verano, pero la inclusión del surf por primera vez en ese programa olímpico está provocando desde ya la irrupción de proyectos de preparación de deportistas como ya existen desde hace años en otros deportes y nunca antes en el surf. Todos los países que tienen surfistas en la élite mundial quieren clasificar a alguno de los suyos para esa cita olímpica en la que competirán veinte hombres y veinte mujeres. España no es ajena a esta dura pugna y tampoco nuestro territorio, en el que hay surfistas potenciales de ser olímpicos no solo en la cita de Tokio sino también en las siguientes.

La Federación Guipuzcoana de Surf, englobada en la pujante gestión que está llevando a cabo su presidenta, Maialen Saéz, ha decidido crear su propio programa de tecnificación y ha impulsado un grupo de trabajo con los surfistas promesas. Esta selección de Gipuzkoa, como así se ha bautizado, mirará de reojo a Tokio, pero no será su objetivo último sino que nace con vocación de perdurar en el tiempo.

Este grupo de surfistas, que en algunos casos se entrenan por su cuenta, sin ayuda profesional, van a tener la oportunidad de ser dirigidos por Imanol Yeregi y el campeón del mundo de surf adaptado, Aitor Francesena. El primero será el director de tecnificación y el segundo, el llamado coaching motivacional. Uno y otro trabajarán de la mano para hacerles crecer.

Por el momento han iniciado los entrenamientos con una docena de surfistas, chicos y chicas, y las primeras impresiones son positivas, según detallaron ayer en la presentación de este proyecto celebrado en Orio. Los seleccionados de acuerdo a los resultados obtenidos en sus incipientes carreras deportivas son Iune del Campo, Arene Basurto, Mikele Beato, Janire González, Silke Martínez, Iara Domínguez, Maddi Aizpurua, Bittor Garitonandia, Julen Susperregi, Xabier López, Luken Korta y Kai Odriozola.

Todos son surfistas que empiezan a sonar en las pruebas junior que se celebran en nuestra costa y en Iparralde. Algunos tienen su propio entrenador y lo seguirán manteniendo. Yeregi y Francesena hacen especial hincapié en que no interferirán en su trabajo sino que «el objetivo es reforzar su preparación». La idea es que este grupo de seleccionados se entrenen juntos dos días a la semana -normalmente en Zarautz aunque no será la única sede porque la idea es moverse desde Mundaka a Hossegor- y que también puedan trasladarse a los diferentes campeonatos que se celebran en nuestro entorno.

Por de pronto, el club de remo olímpico de Orio cederá sus instalaciones para que puedan desarrollar la preparación física. «Todo son facilidades. La recepción de los chavales ha sido magnífica, el ambiente de trabajo es bueno y todos estamos con mucha ilusión», detalla Yeregi.

En la misma onda se pronuncia Francesena, el zarauztarra al que perder la vista no le ha impedido seguir surfeando y llevar adelante todos los proyectos que fluyen en su cabeza. Pronto se estrenará una película sobre su vida. Será él quien les inculque a los deportistas que el surf no acaba en el agua, según confiesa. «Estamos ante un deporte en constante evolución y hay que adaptarse a ello. Los resultados solo llegan con trabajo y sacrificio y eso es lo que les trataremos de inculcar». Francesena llevó a Aritz Aranburu a la primera división del surf cuando casi nadie creía en esa posibilidad, así que experiencia no le falta.

El territorial, en La Zurriola

La presidenta de la Guipuzcoana se muestra entusiasmada con el nacimiento de este nuevo proyecto y ya trabaja para dar forma al que será uno de los campeonatos de Gipuzkoa más sonados de los últimos tiempos. El surf y la música se darán la mano en un evento en La Zurriola y Sagüés que promete.

Será entre el 6 y el 8 de julio, y el esquema seguirá el que tanto éxito ha tenido en Zarautz en el marco de la prueba del circuito mundial QS al fusionar surf con otras disciplinas artísticas: música, skate, moda... Estará respaldado por Marco Polo Mercedes Benz. Saéz ha conseguido que cada uno de los eventos que impulsa la Guipuzcoana dejen huella. El equipo que dirige ha logrado que el circuito mundial vuelva a Zarautz, ha impulsado una nueva prueba de stand-up en Orio y ahora apunta a un nuevo éxito con este programa de trabajo con talentos. Ilusión tiene a raudales.