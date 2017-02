Roberto Álamo: «El Goya profesionalmente no aporta nada»

Roberto Álamo solo tiene dos candidaturas a los Goya a pesar de su larga carrera. Y en las dos, se ha impuesto a Antonio de la Torre. Y, en ambas oportunidades, los dos participaban en la misma película. Hace cuatro años, el actor madrileño se llevó su primer premio a casa gracias a su papel en ‘La gran familia española’. era el Goya a Mejor Actor de Reaprto. El segundo fue este sábado por su papel protagonista en ‘Que Dios nos perdone’ de Rodrigo Sorogoyen. “Es cuestión de suerte. Antonio tiene nueve nominaciones. Y Eduard Fernández, diez (con dos premios)”, comenta.

Solo espera Álamo que no se repita la misma situación que en 2013. “El Goya profesionalmente no aporta nada. La otra vez estuve sin trabajar ocho meses. También es una cuestión aleatoria. Pero en mi caso sucedió eso”, explica casi en un susurro el actor. “Lo que sí aporta un Goya es que te sientes querido por la comunidad del cine. Y eso no te lo quita nadie y en el aplauso se demuestra. En realidad, yo me dedico a esto para sentirme amado”, añade sobre lo que sintió en un escenario que no pensaba estar. “No me lo esperaba en absoluto. De hecho no tenía nada escrito y se me han olvidado cosas”, añade un Álamo que cree que ha estado dirigido “por un genio”.

“Rodrigo cumple la fantasía de cualquier actor”, apunta el actor. “Es un director que escribe muy bien. Lo que escribe tiene una profundidad potente, se centra en los seres humanos, en los personajes, tiene sentido del humor y técnicamente es un maestro a pesar de tener 35 años”, argumenta. Pero para Álamo lo más sorprendente es la preparación de Sorogoyen que usa varios guiones a la vez. Uno con apuntes, otro con los planos que quiere hacer y otro con las intenciones de los personajes. “Y cuando tú llegas a trabajar con él en los ensayos, se abre y dice ‘tú entra y modifica lo que quieras. Es un genio humilde”, remacha el actor.