Un libro para mantener vivas las ilusiones de los niños La ilustradora Saioa Burutaran y el escritor Iban Petit con su libro desplegable. / DV Los donostiarras Saioa Burutaran e Iban Petit publican 'Los animales y sus oficios molones', primera obra de una futura colección infantil MARÍA BASA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 3 agosto 2017, 08:00

Los animales de la selva tienen oficios. Y no solo los tienen, sino que son tan especiales que hacen que sus vidas se llenen de luz y alegría. Seis historias de seis animales diferentes que tratan de transmitir la necesidad de encontrar la belleza y la ilusión en todo lo que hacemos, incluso en nuestro trabajo diario. Es lo que descubre el libro 'Los animales y sus oficios molones', un libro «guay del paraguay», como lo definen sus autores, que presenta la editorial Expediciones Polares.

La ilustradora y diseñadora Saioa Burutaran, que firma como Susi Quiu, y el escritor y editor Iban Petit, son los creadores de este cuento. Ella es una joven donostiarra muy inquieta; es ilustradora, diseñadora y directora de arte, apasionada de la pintura, trabaja en la galería Vetus Art y tiene su propia academia, el Estudio Arte Akademia, un espacio pequeñito, muy personal donde enseña a trabajar con las manos. «Es muy importante no perder el contacto manual, escribir con las manos, pintar, recortar. Los niños se están acostumbrando al Ipad o al móvil y yo lucho cada día por enseñarles a utilizar sus manos y desarrollar su creatividad».

Ha colaborado en anteriores ocasiones con la editorial con su libro de ilustraciones de personajes de rock and roll 'A Bam Bam Boo Loo Ba', y hace más de ocho meses trajo de Inglaterra una propuesta que les encantó y a partir de ahí, Petit y Quiu se pusieron manos a la obra.

Objeto decorativo

Es un libro para niños a partir de cuatro años con un formato especial, un desplegable que se puede utilizar como elemento decorativo. En el anverso, se muestran los personajes, seis animales realizando un oficio. Un leopardo catador de dulces, una jirafa lectora de 'libros guays', un mapache músico, un conejo cuidador de bichos bola, un antílope contador de historias y un tigre diseñador de calcetines y en el reverso, la historia desarrollada de los protagonistas. «Estuvimos investigando y apostamos por un formato innovador en la forma y en el contenido y queríamos que los colores, las ilustraciones y la tipografía tuviesen un aire muy de los años 50, que tuviera la sensación de ser un libro antiguo», comenta la ilustradora.

Petit, escritor y editor, ha sido el encargado de poner texto a esas ilustraciones. Dedicado durante muchos años al mundo financiero, a sus 33 años decidió dejarlo todo y dedicarse a leer y escribir. Se pasó un año y medio leyendo y otros tres escribiendo. Tras redactar su primera novela, le entró el gusanillo empresarial y decidió entonces montar la editorial junto a Eva e Iván Rivera. Mientras tanto ha seguido escribiendo, publicó su segunda novela en noviembre y está de camino la tercera. Sin embargo, es la primera vez que se sumerge en textos infantiles « Tengo mucho respeto por los cuentos. He trabajado mucho los texto midiendo cada palabra, estuve meses analizando cuentos». Un texto con rimas porque, según explica el autor, «los pedagogos dicen que son muy importantes para los niños. Les puedes poner una frase que no entiendan, pero si está rimada, la comprenderán mejor». No son muy evidentes para que no adquieran el formato de los versos, pero están presentes para ayudar a los niños a memorizar mejor las frases. «Los niños no saben lo que quieren ser de mayores, con este libro queremos explicarles que hay millones de oficios y de profesiones que uno puede ejercer. Lo hacemos desde una mentalidad de niño. No son profesiones de adultos, médicos, abogados, periodistas, son oficios que nos inventamos, que en realidad no existen en el mundo de los ' mayores'».

El libro está a la venta y cuesta 14 euros. «Es un volumen muy trabajado, está impreso en offset, hemos cuidado mucho todos los detalles, uno de ellos por ejemplo, es el cierre con la faja. Queremos que sea el inicio de una colección. Nos gustaría invitar a más ilustradores y escritores para que vaya teniendo una continuidad», concluye Petit.