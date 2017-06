Se busca recinto para grandes conciertos

El debate se repite cíclicamente y sigue sin solución: Donostia necesita un recinto en condiciones para acoger conciertos musicales de los llamados 'medianos', con un aforo en torno a los 10.000 espectadores. San Sebastián dispone de una amplia red de espacios para conciertos más pequeños, hasta el tope de los 1.800 espectadores del Kursaal, y podrá albergar grandes citas en el reformado campo de Anoeta, que tomará el relevo del estadio para los espectáculos multitudinarios. Pero sigue faltando el lugar intermedio entre esos dos polos, el 'multiusos' que retome la estela de lo que fue el Velódromo de Anoeta en los años 80 y 90.

INTXAURRONDO Y OTROS Salas. La red municipal de Donostia incluye las salas de Intxaurrondo, Gasteszena o Lugaritz. Tabakalera. La sala Klub de Kutxa es la nueva joya de la corona, con la mejor técnica. TEATRO PRINCIPAL Aforo. 500 espectadores. Programación. Volcado ahora más en el cine y en el teatro, tambén acoge propuestas musicales de pequeño formato. VICTORIA EUGENIA Aforo. 900 espectadores. Actividad. Combina su programación musical con la teatral. En el sótano cuenta con la sala Club, para cerca de 200 espectadores. KURSAAL Aforo. El auditorio tiene capacidad para 1.800 espectadores y la sala de cámara para 600. Situación. Combina su programación musical con la actividad de los congresos. POLIDEPORTIVO GASCA Aforo. Casi 2.000 espectadores. Condiciones. En el pasado albergó numerosos conciertos pero hoy está saturado de eventos deportivos. Su capacidad no es competitiva frente a un Kursaal. FICOBA Aforo. Hasta 3.000 espectadores en sus pabellones y hasta 10.000 en la explanada exterior. Uso. Ha acogido ya numerosos conciertos y las instituciones irunesas quieren impulsarlo aún más. VELÓDROMO Aforo. En torno a 5.000 (un poco más si se colocan unas plataformas sobre las pistas). Déficit. Ha quedado obsoleto para la música y está hipotecado por su amplio uso deportivo. NUEVO CAMPO DE ANOETA Aforo. Hasta 40.000 espectadores. Condiciones. Se ha garantizado que tras la reforma esté acondicionado para acoger conciertos y rugby, además de fútbol. ILLUNBE Aforo. Hasta 10.000 espectadores. Problemas. Habría que acondicionar la acústica y el espacio para la música. (En la foto, durante una final del campeonato de bertsolaris).

«Tenemos que echar imaginación porque esa laguna existe, para la música pero también para eventos deportivos como el baloncesto en el caso de que el GBC suba finalmente a la máxima categoría», afirma Martin Ibabe, concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de San Sebastián. E Ibabe considera que Illunbe sería el espacio adecuado. «Tal como están las cosas Donostia no puede permitirse hoy el lujo de pensar en construir un sitio nuevo. Tenemos que saber aprovechar mejor lo que ya tenemos», afirma.

Precisamente el viernes Illunbe acogió el único concierto previsto este año ahí, protagonizado por Melendi, pero el recinto presenta carencias para la música, y más si se compara con los espacios de las ciudades cercanas que hacen competencia a San Sebastián para acoger giras internacionales. El BEC de Barakaldo, sobre todo, pero también espacios de Vitoria, Pamplona, Santander o Zaragoza pugnan por entrar en una ruta en la que Donostia fue pionera, en buena parte gracias a la existencia de un Velódromo cubierto con capacidad para grandes públicos.

«Falta apuesta política por los conciertos como tractor económico», dice Sergio Cruzado



Iñigo Argomaniz opina que Donostia está perdiendo conciertos por falta de recintos



El concejal de Deportes considera que Illunbe sería el 'multiusos' ideal para música y basket

Eran otros años, con exigencias de seguridad menos estrictas, lo que explica que el Velódromo llegara a acoger hasta 16.000 espectadores en algunos conciertos, cifra hoy impensable. Con las normas de seguridad actuales el público apenas pueda superar la cifra de 5.000 personas, aunque si se colocan unas rampas sobre la pista ciclista y otros añadidos el aforo sube ligeramente.

Pero el problema del Velódromo no es solo que se haya quedado viejo, a juicio de los promotores. «Es una instalación que se usa mucho deportivamente, para el atletismo o el ciclismo, y un concierto exige cerrarla varios días», dice el concejal Ibabe. «La prioridad del Velódromo es el deporte», agrega.

Y lo mismo ocurre con el polideportivo Josean Gasca, también escenario musical en el pasado. «Hoy está utilizado al cien por cien por el baloncesto, el balonmano y otros deportes, y sería difícil encontrar huecos para la música».

Martin Ibabe no duda de que Illunbe es el 'espacio multiusos' que reclama la ciudad. «Ahora está infrautilizado, con los toros de verano y poco más. Veremos qué pasa con el baloncesto, pero tenemos que pensar en que sería el lugar, debidamente acondicionado, para esas actividades. Su aforo para conciertos ronda los 10.000 espectadores».

Los conciertos del festival EMusik, dentro de la programación de Donostia 2016, o las finales del campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris demostraron en su día las capacidades de Illunbe, aunque los bertsos terminaron en el BEC por su mayor aforo.

La opinión de los promotores

En esa línea lleva años clamando Iñigo Argomaniz, de Get In, promotora responsable de buena parte de los grandes conciertos que se han celebrado en Donostia en los últimos 25 años. «San Sebastián fue pionera en la organización de conciertos y hoy hace falta un proyecto de adecuación para permitir que el Velódromo o Ilunbe acojan eventos con 8.000 o 10.000 asistentes y cumpliendo la actual normativa de seguridad. La ciudad no ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos».

Argomaniz destaca que los conciertos en torno a 5.000 espectadores, que son los que entran en el Velódromo, «no son viables», y que hacen falta espacios «con capacidad mínima de 8.000». El responsable de Get In piensa también que sería el momento de acondicionar Illunbe, «con más comodidades para el público y mejor acústica», como solución a corto plazo.

Sergio G. Cruzado, de la promotora Gin Tonic, organizadora entre otros eventos del Kutxa Kultur Festibala, también recuerda con afecto «la época de esplendor de Donostia en los 80' y 90, porque contaba con un recinto multiusos y promotores locales para establecer el famoso triángulo de las bermudas con Madrid y Barcelona». Él 'inventó' el parque de atracciones de Igeldo como escenario y este septiembre lleva su festival al hipódromo.

«Hoy en día recintos multiusos mejor preparados hay en muchísimas ciudades», agrega. «Pero sobre todo existen ciudades que apuestan por aportar dinero público para que las giras vayan a ellas, no como una subvención a un promotor privado sino como una apuesta de territorio para que los conciertos se puedan hacer allí frente a otras capitales, y porque ese dinero vuelve al territorio en impuestos y recursos para la ciudad multiplicado por 5 o 10». Y Cruzado apunta que «no solo desde el departamento de cultura, sino desde el departamento de desarrollo económico y turismo, clave, hay que apostar por esta actividad».

Y añade: «A mí me ha costado que El Circo del Sol venga aquí casi un año porque no se les quería ceder el Velódromo, o costear su alquiler desde el Ayuntamiento. No ha venido ACDC porque desde el dinero público no se quería aportar una cantidad muy importante de euros, sí, pero que revertían directamente en impuestos e IVA a la arcas publicas, además del dinero que dejan 20.000 personas, la mitad del aforo que llega de fuera, en la ciudad. Otras ciudades sí apuestan en ese sentido».

Cruzado considera que «hace falta un recinto preparado y voluntad política de que esos conciertos sean estrategia de ciudad. Son las dos claves. Hace falta un recinto pero también el apoyo institucional. Aunque parezca que los grupos muy grandes vienen aquí por los promotores, vienen como empresarios, y van a las ciudades en las que cuentan con mayor apoyo, menos costes, más aforos y los países con menor IVA».

Una amplia red básica

Los pabellones de Ficoba, en Irun, también han mostrado su capacidad para conciertos medianos. Y la buena noticia es que los aforos más pequeños están hoy muy bien cubiertos. El Kursaal tiene su auditorio, con 1.800 espectadores, y la sala de cámara, con 600 plazas, además del nuevo uso de sus salas polivalentes para formatos más pequeños. El Victoria Eugenia tiene un aforo de casi 900 espectadores y el Principal, más volcado ahora en el teatro o en el cine, cuenta con 500 plazas.

La red municipal donostiarra dispone también de otros escenarios, como el centro de Intxaurrondo, con capacidad para 200 personas sentadas y hasta 500 de pie, o los activos Gazteszenade Egia y Lugaritz en el Antiguo. El espacio de Kutxa en Tabakalera es la última joya de la corona, con las más modernas instalaciones. Y a ellos hay que sumar las salas privadas, con una imparable programación: Dabadaba, Bukowski, Doka en el Antiguo...