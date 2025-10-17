Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
Julio Soto, Mutiloako saioko irabazlea, kantuan. B.E.
Nafarroako Bertsolari Txapelketa

Iruritako saioak emango dio jarraipena txapelketari

Lehen faseko hirugarren hitzorduan sei bertsolarik hartuko dute parte

I. A.

Donostia

Ostirala, 17 urria 2025, 13:43

Comenta

Iruritan jokatuko da Nafarroako Bertsolari Txapelketako lehen faseko hirugarren saioa larunbat honetan, 17:00etan hasita, Sei bertsolari izango dira kantuan Gizarte Bilgunean, finalaurrekoetarako txartel baten bila. Lehen faseko lehen saioa Eneko Lazkozek irabazi zuen Auritzen, eta bigarrenean Julio Soto suertatu zen garaile Mutiloan.

Ainhoa Larretxeak aurkeztuko du saioa, eta oholtza gainean izango dira bertsotan Amaia Elizagoien Varela, Endika Legarra Nuin, Josu Sanjurjo Alzuri, Julen Zelaieta Iriarte, Patxi Castillo Graciarena eta Xabat Illarregi Marzol. Saioko irabazleak zuzenean lortuko du finalaurrekoetan egoteko txartela; zehazki, Tafallakoan. Beste bertsolariek, datorren asteko Los Arcoseko saioarekin lehen fasea amaitu arte itxaron beharko dute, sailkatzerik duten ala ez jakiteko.

Nafarroako Bertsozale Elkarteak Baztango Udalaren eta Iruritako herriaren laguntza izan du saioa antolatzeko garaian. Sarrerak salgai daude www.bertsosarrerak.eus atarian; egunean bertan ere salduko dira leihatilan, 16:00etatik aurrera, baldin eta aurretik Interneten agortu ez badira.

Iruritako saioaren ondotik, lehen faseko saio bakarra geldituko da jokatzeke, Los Arcosekoa hain zuzen ere, datorren asteburuan, urriaren 26an. Orduan zehaztuko da txapelketako finalaurrekoen fasean ariko direnen zerrenda. Guztira, 18 bertsolari pasako dira finalaurrekoetara, txapelketan abiatu diren 24etatik.

Hiru finalaurrekoren ostean, azaroaren 29an jarriko zaio azken puntua txapelketari, Iruñeko Nafarroa Arenan jokatuko den finalarekin. Orduan izendatuko da 2025eko Nafarroako txapelduna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  7. 7 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»
  8. 8

    Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iruritako saioak emango dio jarraipena txapelketari

Iruritako saioak emango dio jarraipena txapelketari