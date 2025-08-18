Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Erraldoiek larunbatean eskaini zuten aurtengo azken dantza Zuloaga Plazan. Aura Erro

Ibilbide erraldoia San Telmo Museoan

Itzurun konpartsako lau bikoteak irailaren 14ra arte klaustroan izango dira ikusgai

I. Altuna

Donostia

Astelehena, 18 abuztua 2025, 18:31

Hainbat egunetan Donostiako kaleetan zehar dantzan ibili dira Itzurun konpartsako zortzi erraldoiak. Erromualdo, Estitxu, Eneko, Blanca, Manrique, Karmeli, Mattin eta Maritxu, Aste Nagusian kalerik kale ibili dira buruhandiekin batera haurren gozamenerako, eta datozen asteetan San Telmo Museoko klaustroan izango dira ikusgai.

Aste Nagusiak iraun dituen zortzi egunetan, haurren gozamenerako, hiriko kaleak alaitu dituzte erraldoiek beren dantzekin. Buruhandiekin batera, Aste Nagusiaren zati garrantzitsu bilakatu dira. Alde Zaharrean eta zentruan ibili dira, baina baita beste auzoetan, hala nola Antiguan, Grosen eta Amaran. Azkeneko egunean, larunbatean, jendez gainezka zegoen Zuloaga plazan eskaini zuten aurtengo azken dantza.

Baina erraldoiak gertutik ikusi nahi dituenak badu aukera oraindik. Izan ere, irailaren 14ra arte San Telmo Museoan izango dira atseden hartzen. Horrela, familiek doan bisitatu ahal izango dituzte gonbidatu berezi hauek, eta aldi berean, 'ibilbide erraldoi bat' egin. Izan ere, zortzi erraldoiak klaustroan ikusi ondoren, lehen solairura igotzeko aukera izango dute, Altzoko Handia bizi den etxera. Honela, Joakin Elizegirekin elkartuko dira Itzurungo erraldoiak.

Bisita hau asteartetik igandera burutu ahal izango da (astelehenetan museoa itxita egongo da), goizeko 10:00etatik arratsaldeko 18:30era. Sarrera doakoa izango da. Gainera, ibilbide hau egiten dutenek erraldoi txiki bikote baten zozketan parte hartu ahal izango dute (informazioa museoko sarreran kontsultatu daiteke).

