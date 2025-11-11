Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iruña-Veleiako Erromatar Aztarnategia bisitatzeko aukera izango dute ikasleek.

First Lego League Euskadiren 17. edizioa abian da

Edizio hau arkeologiari dedikatuta dago

DV

Donostia

Asteartea, 11 azaroa 2025, 19:19

Comenta

Iragana lurpetik atera etorkizuna deskubritzeko. Erronka honi eutsi beharko diote First Lego League Euskadiren 17. edizioan parte hartuko duten 2.000 ikasle inguruk. Horretarako, hurrengo asteetan Euskadiko 24 eskolatako Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 800 ikasle inguruk aukera izango dute arkeologiaren esparruko aurrerapenak ezagutzeko eta STEM gaitasunen eta tresnen bidez aurkikuntzetan gehiago sakondu dezakegula ikusteko. Ekimen honen xedea da 9 eta 16 urte arteko gazteen bokazio zientifiko-teknologikoak modu dibertigarrian eta praktikoan sustatzea.

Mundu osoko 650.000 ikasle baino gehiago arituko dira First Lego Leaguek edizio honetarako diseinatutako erronkan. Euskadin bisita-programa baten bidez osatuko da ekimena. Euskadiko edizio berri hau Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentziak antolatu du, Deustuko Unibertsitatearekin, UPV-EHUrekin eta Mondragon Unibertsitatearekin batera. Gainera, honako hauen lankidetza du: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila eta Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, bai eta Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako foru-aldundiak ere. Erakunde horiek guztiek konpromiso bat partekatzen dute: karrera zientifiko-teknikoekiko eta horiei lotutako gaitasunekiko konpromisoa esnatzea ikasleengan.

Azken 17 urteetan, Firs Lego League Euskadi STEAM (ingelesezko siglak: zientzia, teknologia, ingeniaritza, arteak eta matematika) Hezkuntzako erreferentziazko programa gisa finkatu da

Edizio honetako programan 37 bisita egingo dira Euskadiko zortzi kokagunetara, hurrengo abenduaren 18ra arte gozatu ahalko direnak eta Aranzadi Zientzia Elkarteko, Ekainberriko, Bilboko eta Vitoria-Gasteizko Arkeologia Museoetako (BIBAT), Bilboko Berreginen Museoko, Santimamiñeko eta Iruña-Veleiako Erromatar Aztarnategiko profesionalek eskainiko dituztenak.

Aurtengo programa First Lego League Euskadi txapelketarekin amaituko da otsailaren 28an Bilbon, Donostian, Arrasaten eta Vitoria-Gasteizen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  3. 3 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  8. 8

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  9. 9 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco First Lego League Euskadiren 17. edizioa abian da

First Lego League Euskadiren 17. edizioa abian da