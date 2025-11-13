Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Madrilgo Arte Ederren Zirkuluko dantza aretoan ospatuko da jaialdia.

Euskarari eta euskal kulturari tartea egingo dio larunbatean Eñe jaialdiak Madrilen

Uxue Alberdi, Miren Agur Meabe, Miren Iza (Tulsa), Telmo Irureta, Jose Mari Goenaga, Itxaro Borda, Sara Fantova eta Beñat Sarasola izango dira bertan

I. A.

Donostia

Osteguna, 13 azaroa 2025, 13:35

Comenta

Euskara eta euskal kulturan sakonduko du aurten ere Madrilen ospatzen den Eñe jaialdiak larunbatean. Etxepare Euskal Institutuak sustaturik, Katixa Agirre idazle gasteiztarrak ondu duen programazioak Uxue Alberdi, Miren Agur Meabe, Miren Iza (Tulsa), Telmo Irureta, Jose Mari Goenaga, Itxaro Borda, Sara Fantova eta Beñat Sarasola sortzaileak bilduko ditu, «plazer garaikideen inguruan» solasean jartzeko.

Izan ere, Etxepare Euskal Institutuak jakinarazi duenez, 'Plazera, aldarri iraultzaile bat' lelopean, Eñe jaialdiaren programazioak gozamena eta askatasuna literaturatik, norbere identitatetik eta esperimentazio artistikotik hausnartzeko aukera eskainiko du, «lurraldearen kultur bizitasunaren isla diren belaunaldien eta diziplinen arteko elkarrizketa sorta txirikordatuz». Horrela, desiraren eta sorkuntzaren ñabarduretan sakonduko duten hiru hizketaldi izango dira larunbatean Madrilgo Arte Ederren Zirkuluko dantza aretoan, «belaunaldi eta sorkuntza diziplina ezberdinen arteko ahotsak aurrez aurre jarrita».

Euskal literaturaren leihoa 11:30ean hasiko da, 'millenial plazeraren' inguruko solasaldia tarteko. Bertan, Sara Fantova zinema zuzendariak, Uxue Alberdi idazle eta bertsolariak eta Beñat Sarasola idazle eta poetak hartuko dute parte. Ezegonkortasun egoeretan gozatzen ikasi duen belaunaldiaz eztabaidatuko dute, ironia, samurtasuna eta errebeldia hiruak helduleku izango dituztelarik.

Ondoren, 13:30ean, 'El placer de la melancolía' ('Melankoliaren plazera') solasaldiak Miren Iza (Tulsa) musikaria eta Espainiako Poesia Sariaren irabazle Miren Agur Meabe idazlea batuko ditu, eta beren hizketaldiak tristeziari helduko dio, plazerak dituen efektu sentsorial eta sortzaileak abiapuntu hartuta.

Azkenik, 17:45ean, Telmo Irureta aktoreak, Jose Mari Goenaga zinema zuzendariak eta Itxaro Borda eleberrigile eta poetak pantailetan eta literaturan queer plazeren inguruko hizketaldiari ekingo diote. Hiru sortzaileok ere, desira, askapena, eta ezberdintasuna hartuko dituzte mintzagai sorkuntza eta erresistentzia eremu oparo gisa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  2. 2 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  3. 3 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  6. 6 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  7. 7

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  8. 8 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  9. 9 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  10. 10

    El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de la Diputación por el requisito del euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskarari eta euskal kulturari tartea egingo dio larunbatean Eñe jaialdiak Madrilen

Euskarari eta euskal kulturari tartea egingo dio larunbatean Eñe jaialdiak Madrilen