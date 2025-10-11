Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortada la AP-8 en Astigarraga por el incendio de un camión
Danele Sarriugarte, 'Beste zerbait' liburua aurkeztu zuenean.
Kluba | Irakurketa kubla

Danele Sarriugarteren 'Beste zerbait' liburuarekin hasiko du ziklo berria

Uxue Alberdik dinamizatuko du saioa astelehenean Koldo Mitxelena Kulturuneko Liburutegian

I. Altuna

Donostia

Larunbata, 11 urria 2025, 11:39

Comenta

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak bultzatutako KLUBAK programaren hirugarren zikloak irakurketa klubaren saio berri bat eskainiko du astelehen honetan, urriak 15. Hitzordua Danele Sarriugarteren 'Beste zerbait' liburuari buruz izango da, Uxue Alberdi idazleak dinamizatuko du eta euskaraz izango da eta Koldo Mitxelena Kulturuneko Liburutegian egingo da, Errege-erregina Katolikoen kaleko 16. zenbakian, 18:30ean.

Saioaren protagonista izango den 'Beste zerbait' liburuak gorputzen eta identitateen eraldaketa aztertzen du, ikuspegi kuir eta disidente batetik. Heteroheziketek utzitako zaurietatik abiatuta, harreman eta autoerak definitzeko modu berriak bilatzen ditu. Hizkuntza mutante eta esperimental baten bidez, etengabe aldatzen ari den pertsonaia baten esperientzia islatzen du, eta idazkera bera mutazio eta erresistentzia ekintza bihurtzen du. Lan katartiko eta premiazkoa da, genealogiak, desioak eta munduan modu desberdinean egoteko eta izateko aukerak berrikustera gonbidatzen duena.

'Beste zerbait' (Consonni) Danele Sarriugarteren hirugarren eleberria da 'Erraiak (Elkar, 2014) eta 'Azala erre' (Elkar, 2018) ostean. Lehena Igartza bekari esker idatzi zuen eta bertan banaketa batek dakarren traumaren ondoren emakume baten sentimendurik sakonenak erakutsi zituen. Bigarrenean «beste Danele» bat erakutsi nahi izan zuen, aurkezpenean esan zuenez, eta hartarako adin eta giro jakin bateko artista jendeari erreparatu zien. Nolabait, protagonistak heldutasunerako jauzia arrakasta-egarria, egoak eta ziurgabetasuna nagusi diren artearen munduan egin behar duten bi gazte dira.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  3. 3

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  4. 4 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  5. 5

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  6. 6

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  7. 7

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  8. 8 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro
  9. 9

    Beasain estrenará la primera plaza diseñada para combatir la soledad no deseada
  10. 10

    Operación contra la explotación sexual en Donostia: cinco mujeres liberadas y tres detenidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Danele Sarriugarteren 'Beste zerbait' liburuarekin hasiko du ziklo berria

Danele Sarriugarteren &#039;Beste zerbait&#039; liburuarekin hasiko du ziklo berria