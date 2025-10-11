Danele Sarriugarteren 'Beste zerbait' liburuarekin hasiko du ziklo berria
Uxue Alberdik dinamizatuko du saioa astelehenean Koldo Mitxelena Kulturuneko Liburutegian
I. Altuna
Donostia
Larunbata, 11 urria 2025, 11:39
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak bultzatutako KLUBAK programaren hirugarren zikloak irakurketa klubaren saio berri bat eskainiko du astelehen honetan, urriak 15. Hitzordua Danele Sarriugarteren 'Beste zerbait' liburuari buruz izango da, Uxue Alberdi idazleak dinamizatuko du eta euskaraz izango da eta Koldo Mitxelena Kulturuneko Liburutegian egingo da, Errege-erregina Katolikoen kaleko 16. zenbakian, 18:30ean.
Saioaren protagonista izango den 'Beste zerbait' liburuak gorputzen eta identitateen eraldaketa aztertzen du, ikuspegi kuir eta disidente batetik. Heteroheziketek utzitako zaurietatik abiatuta, harreman eta autoerak definitzeko modu berriak bilatzen ditu. Hizkuntza mutante eta esperimental baten bidez, etengabe aldatzen ari den pertsonaia baten esperientzia islatzen du, eta idazkera bera mutazio eta erresistentzia ekintza bihurtzen du. Lan katartiko eta premiazkoa da, genealogiak, desioak eta munduan modu desberdinean egoteko eta izateko aukerak berrikustera gonbidatzen duena.
'Beste zerbait' (Consonni) Danele Sarriugarteren hirugarren eleberria da 'Erraiak (Elkar, 2014) eta 'Azala erre' (Elkar, 2018) ostean. Lehena Igartza bekari esker idatzi zuen eta bertan banaketa batek dakarren traumaren ondoren emakume baten sentimendurik sakonenak erakutsi zituen. Bigarrenean «beste Danele» bat erakutsi nahi izan zuen, aurkezpenean esan zuenez, eta hartarako adin eta giro jakin bateko artista jendeari erreparatu zien. Nolabait, protagonistak heldutasunerako jauzia arrakasta-egarria, egoak eta ziurgabetasuna nagusi diren artearen munduan egin behar duten bi gazte dira.