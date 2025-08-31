Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jose Migel Barandiaran bizi izan zen Sara etxea ezagutzeko aukera egongo da.

Barandiaranen etxeko gela ezagutuz

Irailaren 6an bisita gidatua egongo da 14 urtetik gorakoentzat Ataungo museotik

DV

Donostia

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:08

Jose Migel Barandiaran bizi izan zen Sara etxea bisitatu ahal izango dute herritarrek irailaren 6an. Ataungo Udalak, JM Barandiaran Fundazioak eta Gipuzkoako Parketxe Sareak elkarlanean egindako ekimena da. Bisita gidatua goizeko 11:00etan hasiko da Ataungo San Gregorio auzoko Barandiaran museoan. Hasteko, José Miguelen bizitzaren eta obraren gako nagusiak azalduko dira, gidariaren ikus-entzunezko eta azalpenen bitartez. Ondoren, 10-15 minutuko ibilbidea egingo dute Sara etxeraino. Bertan, Barandiaranen etxea eta bere eguneroko bizitzako txoko eta objektuak ezagutuko ditute ebratara hurbiltzen direnek. Joan den bidetik itzulita, amaiera emango zaio museoari, eta bi ordu inguruko saioa osatuko da.

Milaka bisitari pasatu dira Ataungo Barandiaran museotik 2010az geroztik. Oraingo honetan oso eskaintza berezia prestatu dute, izan ere, museoaz gain, ataundarraren etxeko gela ezagutzeko aukera izango da eta etnografo handiaren bizitzaren pasarteak gogoratu. Jose Migel Barandiaran erbestean bizi izan zen 17 urtez (1936-1953), eta Lapurdin ere bizi izan zen, horietako hamahiru Saran. 1953ko urrian itzuli zen bere jaioterrira, eta hil arteko urteak (1991) Murkondo auzoko etxe batean eman zituen, Pilar ilobarekin. Bertan, Sarako Bidartea etxea hartu zuen eredu.

Bisita euskaraz izango da, derrigorrezkoa da aurrez izena ematea eta plaza mugatuak ditu. 14 urtetik gorakoentzat da eta 6 euroko prezioa du. Barandiaran Etxeak antolatu ohi dituen ekimenetan izan ohi den bezala, bisitan parte hartu nahi duen orok aurrez eman beharko du izena. Hartarako, mezu elektronikoa bidal dezake arditurri@gipuzkoanatura.eus helbidera edo ondorengo telefono zenbakietara deitu: 943 180 335 eta 688 89 50 69. Informazio gehigarria aipatutako bideetan zein www.gipuzkoanatura.eus webgunean topa daiteke.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Oviedo. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  6. 6

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  7. 7

    Es obligatorio espabilar pronto
  8. 8

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  9. 9 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  10. 10

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Barandiaranen etxeko gela ezagutuz

Barandiaranen etxeko gela ezagutuz