Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gabriel Aresti idazlea.

Arestik euskal idazleengan izan duen eragina aztertzeko jardunaldia antolatu du Euskaltzaindiak

Edorta Jimenez, Sonia Gonzalez, Tere Irastortza, Harkaitz Cano, Iñigo Astiz eta Leire Vargas idazleek hartuko dute parte ostiralean burutuko den topaketan

I. Altuna

Donostia

Asteazkena, 12 azaroa 2025, 13:15

Comenta

«Zer ikusten duzu Arestiren ispiluan zeure burua islatzen duzunean?». Galdera hau abiapuntu hartuta, Euskaltzaindiak 'Gabrielen ispiluetan barrena' jardunaldia antolatu du ostiralean Bilboko egoitzan, Gabriel Aresti idazle eta euskaltzain urgazle bilbotarrak euskal idazleengan izan duen eragina aztertzeko.

Akademiak jakinarazi duenez, Edorta Jimenez, Sonia Gonzalez, Tere Irastortza, Harkaitz Cano, Iñigo Astiz eta Leire Vargas idazleak, Mikel Martinez antzerkilaria eta Eñaut Elorrieta musikaria izango dira parte hartzaileen artean. Hori guztia goiz partean izango da (09:30-13:30), eta, arratsaldean, antzerkia eta musika uztartuko dira ordu betez, Mikel Martinez antzerkilariaren eta Eñaut Elorrieta musikariaren eskutik. Martinezek 'Olerkari' bakarrizketa emango du 19:00etan, eta Elorrietak 'Aresti kantatuz' kontzertua 19:30ean.

Era berean, jardunaldian bertan 'Galda' bilduma berria aurkeztuko du Euskaltzaindiak. Bildumaren helburua Akademiak antolatzen dituen literatura-ekintzen testigantza idatzia jasotzea da, dibulgazioa egiteko jaso ere. Honela, lehen zenbakiak azaroaren 14ko jardunaldiaren hitzaldiak jasoko ditu eta bertaratzen diren literaturazaleen artean banatuko da.

Bestalde, ostegunean azaroaren 13an, antzerki saioa izango da Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko auditoriumean, Leioan (11.00). EHUko Gabriel Aresti Katedrak antolatuta. Kandido Uranga eta Inazio Tolosa aktoreak izango dira oholtza gainean, bi zatitan banatzen den testua gorpuzteko.

50. urteurrena

Aurten 50 urte bete dira Gabriel Aresti idazle eta euskaltzain urgazlea hil zela. Urteurrenaren kariaz, egitarau zabala antolatu du Euskaltzaindiak XX. mendeko euskal idazle berritzaileenetako bat izan zena omentzeko eta beronen ekarria goresteko, beste hainbat erakunderekin lankidetzan. Honela, ekainean estreinatu zen egitaraua Bilboko Txistularien Bandaren kontzertu batekin, eta harrezkero jardunaldi, liburu aurkezpen eta bestelako musika emanaldiak izan dira poeta bilbotarraren omenez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  4. 4 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  7. 7

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  8. 8

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  9. 9

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  10. 10 Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arestik euskal idazleengan izan duen eragina aztertzeko jardunaldia antolatu du Euskaltzaindiak

Arestik euskal idazleengan izan duen eragina aztertzeko jardunaldia antolatu du Euskaltzaindiak