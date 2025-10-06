Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alos Quartet taldeak Arantzazun abuztuaren 21ean eskaini zuen kontzertuaren une bat. Gaizka Peñafiel

Arantzazuko emanaldiko 'Mode' doinuaren bideoa kaleratu du Alos Quartet taldeak

Abuztuaren 21ean Musika Hamabostaldiaren baitan antolatu zen kontzertuak belaunaldi desberdinetako artistak bildu zituen

Itziar Altuna

Itziar Altuna

Donostia

Astelehena, 6 urria 2025, 12:54

Comenta

Donostiako Musika Hamabostaldiak Arantzazuko Basilikan emanaldi berezi bat eskaintzea proposatu zien Alos Quartet taldeko kideei. Honela sortu zen 'Hariz Harri' ikuskizuna, hilabete luzetako lanaren emaitza. Abuztuaren 21ean gauzatu zen kontzertua gonbidatu plantel itzelarekin, konplize izan baitzituzten kantuan Natxo de Felipe, Gorka Urbizu, Olaia Inziarte eta Amorante, Iñar Sastre pianoan eta Amaia Elizaran dantzan. Honela, emanaldiak inoiz elkarrekin aritu ez ziren eta euskal musikaren belaunaldi ezberdinen adierazgarri diren artistak bildu zituen, eurekin berariaz sortutako egitaraua interpretatzeko.

Arantzazuko Basillika jendez lepo bete zen emanaldia ikusteko eta jende asko sarrerarik gabe geratu zen. Orain taldeak ikuskizunaren 'Mode' azken doinuaren grabaketa eta bideoa kaleratu du, «oholtzako artista eta Arantzazu lepo bete zuten 1400 entzuleren artean sortutako giro paregabearen erakusle», adierazi dute.

Musikan «hilabetez hilabete eta urtez urte hamaika proiektutan murgilduta» bide ederra egin du Alos Quartet taldeak, aniztasun edo eklektikotasuna ezaugarri nagusi izanda. «Nahiko musika klasifikaezina gara, ez klasiko, ez herrikoi... Ur ezberdinetan igeri egin dugun taldea gara», iritzi du Xabier Zeberiok. Taldeak iaz urte polita bizi izan zuen, 25. urteurrena zela-eta bira berezia egin baitzuten. Aurtengo ere ez da atzean geratzen. Aste honetan bertan Alemanian izango da taldea Müsterland Festival entzutetsuan bi emanaldi eskeiniz estatuko beste hainbat talde eta artista batzen dituen programazioan, hala nola Marco Mezquida, Antonio Lizana edo Oreka TX.

Hurrengo urteari begira, 2026ko urtarrilean Eñaut Elorrietarekin hasiko dute bira. «Isilxeago gabiltza proiektu bezala, baina geratu gabe. Oso zortedunak sentitzen gara, hilabetez hilabete eta urtez urte hamaika proiektutan murgilduta gabiltzalako», dio pozik Xabier Zeberiok.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  4. 4

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  5. 5 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  6. 6

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  7. 7

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  8. 8

    La Real toca fondo en Anoeta
  9. 9

    El PNV «no apoyará» el paro de tres horas en favor de Palestina por considerarlo «exagerado»
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arantzazuko emanaldiko 'Mode' doinuaren bideoa kaleratu du Alos Quartet taldeak

Arantzazuko emanaldiko &#039;Mode&#039; doinuaren bideoa kaleratu du Alos Quartet taldeak