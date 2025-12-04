Paul Seixas confirma que participará en la Itzulia

Paul Seixas tiene previsto disputar la Itzulia. El ciclista francés de 19 años del Decathlon CMA CGM, una de las grandes promesas de este deporte, ... ha oficializado este jueves este calendario que contempla entre otras pruebas la cita que se disputa del 6 al 11 de abril.

Seixas, bronce en el Campeonato de Europa por detrás de Tadej Pogačar y Remco Evenepoel y undécimo en el Mundial de Ruanda, se estrenará en 2026 en la Vuelta al Algarve del 18 al 22 de febrero. Luego competirá en la Clásica Ardèche (28 de febrero), Strade Bianche (7 de marzo), la Itzulia (6-11 de abril), Flecha Valona (22 de abril) y la Lieja-Bastogne-Lieja (26 de abril).

El corredor de Lyon aún no ha desvelado si participará por primera vez en una gran vuelta, aunque ya ha descartado su participación en el Giro de Italia. «Mis objetivos son claros, levantar los brazos y continuar con mi progresión dando lo mejor de mí mismo», ha manifestado Paul Seixas en declaraciones a su equipo.

«Hemos diseñado mi principio de temporada alrededor de las carreras donde puedo exprimirme a fondo e ir a buscar una victoia. La Clásica Ardèche, Strade Bianche o la Lieja-Bastogne-Lieja son carreras que tengo en mi corazón y en la que los perfiles me van bien«, ha señalado.

«La idea es ir subiendo la potencia en las dos primeras carreras antes de centrarme exclusivamente en las carreras WorldTour que serán claves para testarme al más alto nivel», ha concluido.

Sébastien Joly, director de estrategia del Decathlon CMA CGM, ha excplicado que «la Itzulia le ofrecerá la oportunidad de testarse a alto nivel antes de afrontar las clásicas de las Ardenas».