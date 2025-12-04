Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paul Seixas.
Ciclismo

Paul Seixas confirma que participará en la Itzulia

La joven promesa francesa ha incluido a la ronda vasca en su calendario

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:09

Comenta

Paul Seixas tiene previsto disputar la Itzulia. El ciclista francés de 19 años del Decathlon CMA CGM, una de las grandes promesas de este deporte, ... ha oficializado este jueves este calendario que contempla entre otras pruebas la cita que se disputa del 6 al 11 de abril.

