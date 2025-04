El enfado del director de Cofidis: «Si el libro de ruta no vale, cada uno hará lo que le dé la gana»

Bingen Fernández, director de Cofidis, ha sido el portavoz del cabreo que tienen Alex Aranburu y el equipo por la decisión de descalificar al ezkiotarra. « ... No sé quién ha apelado, pero el libro de ruta dice que por la derecha. Alex iba a ganar igual, por la derecha, por la izquierda o por el centro de la rotonda. Si el libro de ruta no vale, a partir de ahora cada uno hará lo que le dé la gana a partir de ahora», ha manifestado en los micrófonos de EITB después de conocer la decisión.

El bermeotarra no comprende la decisión que se ha tomado. «No hay argumentos contra el libro de carrera. En el libro pone lo que pone. ¿Qué hacemos entonces, cambiar la meta como nos da la gana? Los jueces han estado viendo las imágenes y el reglamento y no entiendo la decisión», exclama.

El director del equipo de Alex Aranburu afirma que se siente «muy frustrado» y que «esto no lo vamos a asimilar. Hemos perdido la ilusión. No es fácil este momento. Muy duro. Alex está enfadado y mucha gente también lo está». Bingen Fernández le ha puesto voz al sentir de muchos aficionados al ciclismo que han visto lo que ha sucedido. «Hemos visto qué fácil ha llegado, le ha dado tiempo hasta de celebrar. Ha sido el más fuerte y la victoria es suya. Hemos hecho las cosas bien, Alex ha hecho las cosas bien y es el ganador».

El bermeotarra explica su frustración. «Hacemos todo lo que podemos, es muy difícil ganar, lo conseguimos en casa, con un ciclista vasco y en una etapa como esta y pasa lo que pasa». Obviamente, el equipo va a alegar la decisión del juez de carrera, pero es consciente de que el momento de celebrar la victoria no va a volver. «La fiesta ya la han chafado. Si alegamos y nos dan la victoria dentro de unos meses, no vale lo mismo. No tiene el mismo valor para Alex porque el momento del podio, encima en su casa, es impagable», argumenta.