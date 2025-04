La caída provocada por Campenaerts, en el límite de los tres kilómetros La imprudencia del belga se produce junto al cartel, los jueces estiman que el accidente es en la zona de seguridad y no pican tiempo a los líderes

La general de la Itzulia no experimentó cambios en la tercera etapa... por cuestión de unos pocos metros. Victor Campenaerts (Visma) se fue fuera de ... la carretera, perdió el control de la bici y estuvo a punto de chocar contra un motoenlace que cerraba un camino de tierra. El quiebro del belga hacia dentro de la calzada provocó la inevitable caída, que por fortuna solo le afectó a él mismo y a no demiasados compañeros más. La mayoría pudo frenar, pero se quedaron cortados respecto a una cabeza de carrera que volaba hacia el sprint. La caída se produjo justo junto al cartel de los tres últimos kilómetros, limite de la zona de seguridad que protege a los corredores que sufran cualquier incidente y no acarrea pérdida de tiempo.

Pello Bilbao, afectado Así las cosas, Max Schachmann (Soudal) saldrá de hoy de Zarautz vestido de líder empatado a tiempos con Joao Almeida (UAE) y con un segundo de ventaja sobre Florian Lipowitz (Red Bull-Bora). Ninguno de los tres libró la caída con claridad. Todos los corredores –incluido Campenaerts– recibieron el mismo tiempo en meta, pero el líder llegó en el puesto 83º, Almeida el 55º y Lipowitz 43º, por lo que estuvieron en riesgo de haber perdido unos segundos de oro. Ninguno de los implicados en la caída sufrió daños de consideración, pero Pello Bilbao (Bahrain) «tiene múltiples abrasiones, afortunadamente no son heridas graves», informó su equipo. El cuarto en la general sigue siendo Ethan Hayter (Soudal), a seis segundos. El británico besó el suelo, pero no en la caída del final sino en una que se produjo mediada la etapa. Los jueces, claros El comunicado de los comisarios al final de la etapa era claro: «A falta de 3 km, caída de varios corredores, reincorporándose todos a la carrera sin lesiones de importancia». La discusión es si la caída se produjo justo antes o justo después del límite. La imágenes de televisión no despejan la duda, porque si bien se ve a Campenaerts ya de pie justo delante del cartel, la continuidad de la marcha del pelotón no excluye que el impacto con el resto de ciclistas ya se produjera dentro de la zona de seguridad, al margen de que la colocación del cartel depende de los elementos disponibles a ambos lados de la carretera para sujetarlo y no sea necesariamente justo sobre la línea exacta de 3.000 metros a meta. En esas circunstancias, la decisión del jurado técnico pareció la más ajustada a la realidad de los hechos.

