Las tendencias nupciales que pegan fuerte... y las que ya están 'out'

Carmen Barreiro Sábado, 10 de mayo 2025, 18:46 Comenta Compartir

Escucha la noticia 4 min.

El mundo de las bodas no deja de sorprendernos con nuevas tendencias: unas veces completamente novedosas y otras que vuelven con fuerza renovada. Esto es ... lo que está más 'in' y 'out' en este 2025.

Tendencias nupciales que se van... Detalles de boda poco (o nada) prácticos: Que levante la mano el que se dejó olvidado por 'error' ese detalle tan... digamos poco práctico, que le regalaron en la boda de su primo o su amiga. Pues bien, según las organizadoras de bodas, este tipo de obsequios desaparecen por completo del escenario nupcial 2025 en favor de detalles «con una segunda vida más allá del enlace» como, por ejemplo, las alpargatas o los abanicos. Tartas de boda XXL: Las tartas gigantescas de varios pisos «ya no se llevan». En su lugar, los novios prefieren pasteles más sencillos y pequeños. De hecho, en la mayoría de las bodas ya no se sirve la tarta nupcial como postre para los invitados sino que se utiliza básicamente para hacer la foto a ese momento tan simbólico como es el corte de la tarta por parte de los novios. Las fotos posadas: La tendencia es hacer fotos lo más espontáneas posibles y huir de los posados en pareja con la familia o los amigos. Los novios quieren que los fotógrafos capturen los momentos más especiales y emotivos de su gran día, «pero de una forma muy natural y con especial atención a los detalles». El formato festival: Cuentan las 'wedding planner' que este año ya no se llevan las celebraciones inspiradas en los festivales de música. «Lo que está más en tendencia ahora son las bodas tipo verbena. Son dos conceptos que tienen cosas en común, pero también muchas diferencias. Tanto la música como los fuegos artificiales están presentes en ambas, pero las 'verbeneras' son más desenfadadas con atracciones como el toro mecánico y puestos de algodón de azúcar. La música en directo tipo orquesta sustituye a los Dj's». ... y las que llegan en 2025 Bodas en un destino especial: En el argot nupcial se conocen como 'destination weddings' y no es otra cosa que organizar la boda en un destino especial y que el viaje y estancia de todos los invitados forme parte de la celebración. Por ejemplo, casarse en un pueblito de Menorca en primavera, en una isla griega o incluso cruzar el charco y montar la fiesta en un resort del Caribe. Este formato es muy popular fuera de nuestras fronteras. De hecho, España es uno de los destinos preferidos de los novios extranjeros para casarse. En general, son bodas más íntimas y los invitados se reducen a la familia más directa y amigos muy cercanos. Cuidadores de mascotas: Cada vez son más las parejas que quieren que su mascota tenga un papel protagonista en el día de su boda (llevar la alianza hasta el altar, posar con los recién casados en la sesión de fotos...), por lo que «necesitan de una persona que se encargue de cuidar al perro durante toda la jornada, darle de comer, pasearlos...» Todo al verde: Es el color de la temporada. Este año, los eventos nupciales se teñirán «de verde y todo tipo de elementos inspirados en la naturaleza: flores, plantas, madera, troncos de árbol..., que se completará con una cuidada iluminación, en la que no faltarán los neones, bombillas, velas, lámparas en suspensión a diferentes alturas y guirnaldas». 'Food trucks': Los rincones gastronómicos y puestos de comida tendrán más presencia que nunca, sobre todo en el aperitivo de bienvenida, en los banquetes tipo cóctel y en las recenas de comida rápida. Los servicios más demandados por los novios son «un rincón para el cortador de jamón, un 'showcooking' de arroces, carritos de perritos calientes, puestos de churros, mesas dulces ('candy bar'), barras libres de cócteles, puestos de cervezas...». Creador de contenido nupcial:Es una nueva figura que, según los organizadores de bodas profesionales, ha venido para quedarse. En un mundo donde las redes sociales tienen cada vez más protagonismo, los creadores de contenido nupcial ('wedding content creator') se encargan precisamente de alimentarlas con retransmisiones en tiempo real de todo lo que ocurre ese día. Se encargan de publicar en los perfiles sociales de la pareja fotografías, vídeos y 'reels' del evento, «no solo para que los invitados tengan un recuerdo y puedan compartirlo sino también para que las personas que no puedan asistir a la boda, la sigan como si estuviesen allí».

Temas

Bodas