Sigue la regla de los dos minutos para tener la casa siempre ordenada

Qué satisfactorio es tener la casa limpia y recogida y qué difícil de conseguir. «Lo que pasa es que muchas veces se nos hace un ... mundo el ponernos a limpiar: no disponemos de demasiado tiempo, llegamos cansados del trabajo o simplemente no nos apetece. Y es normal, lo raro sería que llegases a casa con ganas de fregar el baño», reconoce la organizadora profesional Leticia Pérez Serrano.

Siempre se ha dicho que no es más limpio el que más limpia sino el que menos mancha y no le falta razón al refrán. A veces, bastan pequeños gestos para tener la casa como una patena sin pasarnos media vida limpiando y ordenando. Y uno de ellos es la llamada regla de los dos minutos, un método muy sencillo y realmente efectivo.

La idea es hacer en el momento todas esas tareas que se pueden solucionar en menos de 120 segundos como, por ejemplo, recoger un vaso de la mesa, meter la toalla que está tirada en el baño en la lavadora, guardar los zapatos en su sitio, limpiar una mancha de tomate de la encimera... Si no lo hacemos así, esas pequeñas cosas se van acumulando y al final en lugar de dos minutos tardamos muchísimo más en tener todo recogido.

Otra regla para mantener la casa ordenada es la ley de las ventanas rotas. Esta regla se puede resumir en que el caos solo atrae más caos. «Cuando tenemos un cajón desordenado, nos puede la pereza y nos resulta mucho más difícil poner orden que dejar las cosas como están. Por el contrario, si está ordenado, siempre nos apetecerá más seguir manteniéndolo así de bien y seremos más cuidadosos a la hora de guardar las cosas»

Y si ordenar la casa te supera porque está hecha un desastre y no sabes por dónde empezar, recurre a una experta. «Para estos casos están las organizadoras profesionales que se encargan precisamente de devolver el orden a los hogares», explican en The Home Academy, que en una semana inician el nuevo curso para formar a las futuras organizadoras profesionales.