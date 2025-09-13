Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente María Pérez, leyenda del atletismo: gana su tercer mundial de marcha
Vivir | Tendencias

Sigue la regla de los dos minutos para tener la casa siempre ordenada

La idea es hacer en el momento todas esas tareas que se pueden solucionar en menos de 120 segundos

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:51

Escucha la noticia

1 min.

Qué satisfactorio es tener la casa limpia y recogida y qué difícil de conseguir. «Lo que pasa es que muchas veces se nos hace un ... mundo el ponernos a limpiar: no disponemos de demasiado tiempo, llegamos cansados del trabajo o simplemente no nos apetece. Y es normal, lo raro sería que llegases a casa con ganas de fregar el baño», reconoce la organizadora profesional Leticia Pérez Serrano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  3. 3 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  4. 4 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  5. 5 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  6. 6

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  7. 7

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  8. 8 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  9. 9

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  10. 10

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sigue la regla de los dos minutos para tener la casa siempre ordenada

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Sigue la regla de los dos minutos para tener la casa siempre ordenada