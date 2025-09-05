Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Claves que explican el regusto agridulce de tus vacaciones (a ver si aprendemos)

La sensación de fracaso hace que estos días la cuesta de septiembre se nos haga más dura

Solange Vázquez

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:08

Hemos regresado a la rutina tras las vacaciones y el regusto que nos han dejado a muchos, si somos algo autocríticos, es agridulce: pensamos que ... quizá podríamos haber hecho las cosas mejor y que no hemos disfrutado todo lo que deberíamos. Y esto nos hace la vuelta a la normalidad más dura, porque llevamos a cuestas un tufillo a fracaso... ¿Desde cuándo las vacaciones se han convertido en un reto del que salimos algo escaldados? «Desde que tenemos una expectativas demasiado irreales debido, en gran parte, a las redes sociales». Hay estudios al respecto: según la American Psychological Association (APA), el 65% de los viajeros reconoce sentirse decepcionado al comparar sus vacaciones con lo que habían visto sobre el destino en Instagram... y se quedan con esa sensación de 'he metido la pata' tan desagradable. «Este fenómeno psicológico se llama disonancia cognitiva y se da cuando se produce un choque entre la fantasía (las vacaciones que soñábamos) y la realidad (las que hemos tenido)», indica la psicóloga Lara Ferreiro, quien apunta que ahora mismo cerca del 60% de la población podría estar sufriendo el llamado síndrome posvacacional –unas tres semanas de poca motivación y decaimiento–, que se sustenta más en las expectativas incumplidas que en haber dejado atrás unas vacaciones perfectas (cuando regresamos a la rutina satisfechos arrancamos con mejor ánimo el 'curso'). «La narrativa de 'he fallado' es lo que nos hace polvo», resume la experta. Estos son otros pilares de esa mala resaca de las vacaciones:

