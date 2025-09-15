Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivir | Tendencias

Bolso en lugar de mochila para ir al insti. Esta nueva moda entre las adolescentes, ¿les daña la espalda?

Lo más importante es que tenga asas anchas, que no se cargue en exceso y que se cambie de hombro cada cierto tiempo

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:00

Las adolescentes han cambiado las clásicas mochilas escolares por bolsos tipo 'shopper' –grandes y de asa larga– para ir al instituto. No todas, evidentemente, pero ... es una tendencia que se ve cada vez más en los pasillos de los centros de Secundaria y arrasa entre las universitarias. Las redes sociales están repletas de vídeos en los que decenas de chicas recomiendan marcas de bolsos de este tipo para llevar a clase los apuntes, la tableta, los libros, estuches, agenda, monedero, llaves, la manzana para el recreo... Entre unas cosas y otras unos cuatro o cinco kilos que llevan colgados de un solo hombro durante bastantes minutos al día.

