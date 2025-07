Las aplicaciones que nunca deberías borrar de tu teléfono

De vez en cuando aparecen artículos pidiéndonos que desinstalemos determinadas aplicaciones móviles: aunque Google y Apple ponen todo su empeño en filtrar aquellas que ocultan ... contenido malicioso, lo cierto es que algunas terminan sorteando los controles. Suelen ser herramientas aparentemente inofensivas como calculadoras, filtros de belleza para fotos e incluso juegos estilo 'Tetris', pero en realidad están diseñadas para tomar el control de nuestros dispositivos y sustraer información sensible. Rara vez se habla, sin embargo, de esas aplicaciones que bajo ningún concepto deberíamos eliminar de la memoria del teléfono: pueden sacarnos de un apuro en determinadas situaciones, pero también las hay que garantizan el correcto funcionamiento del aparato. Son las siguientes.

La aplicación de tu banco

Las continuas noticias de robos a través de aplicaciones de banca electrónica han hecho que muchos usuarios se lo piensen dos veces antes de instalarlas en sus dispositivos (y quienes ya las habían descargado, optan por suprimirlas sin miramientos). Lo cierto es que dichas apps se han diseñado con los protocolos de seguridad más férreos, y que el único modo en que un tercero puede acceder a nuestras cuentas es por invitación expresa: se han dado casos de ancianos que han revelado sus claves a supuestos asesores bancarios.

Mantener la aplicación de tu banco en el móvil con las notificaciones activadas te permite, de hecho, estar al tanto de todos los movimientos que se producen y tomar medidas: si no reconoces el cargo que acaba de aparecer en pantalla, puedes abrir la aplicación al momento para bloquear tu tarjeta de crédito y pedirle a la entidad que tome cartas en el asunto.

Gestores de contraseñas

Año tras año, '123456' vuelve a ser la contraseña más utilizada a lo largo y ancho de internet. No importa las veces que nos lo adviertan: solemos crear combinaciones cada vez más débiles y predecibles por aquello de que sean fáciles de recordar. Por esto mismo, los expertos recomiendan usar una contraseña distinta y aleatoria para cada página web o servicio en el que hayamos creado una cuenta. ¿Imposible? No desde que se han popularizado las aplicaciones de gestión de contraseñas, que las generan automáticamente y almacenan a buen recaudo para que no tengamos que tirar de memoria.

Como es lógico, desinstalar estas aplicaciones puede suponer un desastre para nuestra vida digital (especialmente si no habíamos activado ningún método de respaldo y olvidamos nuestras credenciales de acceso). Además, volveremos a elegir 'contraseñas' ineficaces por mera vagancia, poniéndonos en riesgo frente a los ciberdelincuentes de medio pelo.

Aplicaciones del sistema

De un tiempo a esta parte, los fabricantes están abriendo la mano a la hora de permitir desinstalar aplicaciones de sus sistemas operativos (especialmente en Android). Esto puede hacer que los usuarios menos entendidos toquen donde no deben y borren herramientas vitales: administradores de archivos, repositorios de actualizaciones, servicios del sistema, gestores de cuentas e incluso tiendas de aplicaciones. ¿El resultado? Un funcionamiento errático del teléfono inteligente o algunas de sus aplicaciones, incapaces de llevar a cabo determinados procesos en segundo plano.

Aplicaciones de verificación en dos pasos

Se conocen como aplicaciones 2FA (siglas de 'Autenticación de dos factores') y se utilizan para validar el inicio de sesión en numerosas plataformas. Al activar este método de identificación en una tienda online (por ejemplo), no basta con introducir nuestra contraseña: se nos pide una combinación de cifras que solo podemos conocer accediendo a una de estas aplicaciones de verificación. Dichas claves se generan aleatoriamente cada pocos segundos, de este modo las compañías se aseguran de que somos quienes realmente decimos ser.

¿Qué ocurre si borramos una app 2FA o no la transferimos correctamente al móvil que acabamos de estrenar? Pues que podemos vernos en serios problemas para entrar en nuestras cuentas: los procesos de recuperación de contraseñas supeditadas a una verificación de dos pasos son farragosos y a menudo no llegan a buen puerto.

Aplicaciones de almacenamiento en la nube

Si a nuestro móvil le queda poco almacenamiento, borrar las aplicaciones de la nube nunca es buena idea: puede impedir que accedamos a documentos importantes justo cuando los necesitamos. Además, algunas de estas aplicaciones llevan a cabo copias de seguridad automáticas, lo que podría hacernos perder información vital si nos roban o perdemos el smartphone y determinados archivos no han llegado a cargarse en nuestro 'disco duro' virtual.

Tu segundo navegador

Aunque la mayoría de usuarios utilizan únicamente el navegador de Internet que venía por defecto en su móvil, hay quien instala un segundo por sus funciones de seguridad avanzadas. Lo ideal es utilizarlo para visitar sitios especialmente sensibles (bancos 'online', carpetas virtuales, portales de la administración...), así que siempre es conveniente tenerlo a mano.

Como recomendaciones finales, mejor no deshacernos de las aplicaciones de mapas (geolocalización) para evitar desorientarnos en lugares desconocidos; y mantener activos los antivirus, que con sus funciones de rastreo automático pueden advertirnos de potenciales amenazas justo antes de que sea tarde.