Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Siete pesadillas oftalmológicas por usar lentillas y toda la parafernalia del terror en Halloween

«Algunas pueden tener consecuencias graves si no se tratan», indica el especialista en córnea del ICQO Pablo Morales, quien insiste en que se usen siempre productos homologados e hipoalergénicos

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Martes, 21 de octubre 2025, 19:00

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Para horrores de Halloween, los que ven los oftalmólogos en los días posteriores a esta fiesta, cuando el disfraz ya es historia pero los ojos ... no han 'olvidado' las tropelías cometidas con ellos. Se les llenan las consultas: algunos pacientes –muchos no habituales, porque no tienen ningún problema ocular previo, e incluso niños– les llegan con ojitos realmente terroríficos. ¿La causa? «Los artículos o productos cosméticos no homologados usados para disfrazarse», detalla Pablo Morales, especialista en córnea del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  8. 8 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  9. 9

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  10. 10 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Siete pesadillas oftalmológicas por usar lentillas y toda la parafernalia del terror en Halloween

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Siete pesadillas oftalmológicas por usar lentillas y toda la parafernalia del terror en Halloween