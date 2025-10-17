Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Salud

Mareos, náuseas, sudor frío… Esta es la razón por la que nos desmayamos y cómo podemos evitarlo

Los síncopes son un síntoma relativamente frecuente, que puede producirse a cualquier edad y por diferentes motivos. Ojo cuando no avisan

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:30

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

La sensación de mareo es de lo más desagradable. Notas una especie de aturdimiento en la cabeza que no te deja pensar con claridad, se ... te revuelve el estómago, sientes debilidad en las piernas, puede que incluso te entren ganas de vomitar. Los oídos te zumban, empiezas a sudar a chorros y... ¡zas! Fundido a negro. Unos segundos antes charlabas tranquilamente con tus amigas y ahora te tienen que recoger del suelo como a un trapo porque te has caído redonda. ¿Te suena?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  4. 4 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  5. 5 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  6. 6

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  7. 7

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  8. 8

    La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Las seis advertencias sobre los coches desde un desguace, de conducir con una mano a pisar el embrague

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mareos, náuseas, sudor frío… Esta es la razón por la que nos desmayamos y cómo podemos evitarlo

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Mareos, náuseas, sudor frío… Esta es la razón por la que nos desmayamos y cómo podemos evitarlo