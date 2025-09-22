Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara

La hiperpigmentación es una de las principales preocupaciones del cuidado de la piel y no siempre son fáciles de tratar

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:58

Las manchas en el rostro son uno de los principales quebraderos de cabeza desde el punto de vista estético de muchas –más bien, muchísimas– personas, ... especialmente a la vuelta del verano. Los efectos del sol se dejan notar con más insistencia y queremos hacerlas desaparecer de un plumazo, pero no es sencillo. «La hiperpigmentación es una de las preocupaciones más frecuentes en el cuidado de la piel y para tratarla de forma eficaz es imprescindible combinar diferentes ingredientes despigmentantes con una protección solar diaria», aclara la farmacéutica Gema Herrerías, autora del libro 'Código piel, el manual que tu rutina necesita'.

