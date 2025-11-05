Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Salud

Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

Por muy joven que uno se sienta, la vista cansada no da tregua a partir de los 45 años

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Pocas veces unas gafas para ver de cerca han dado tanto de que hablar como las que llevó Pedro Sánchez hace unos días durante su ... comparecencia en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado. Se trata de una montura antigua de la firma Dior –modelo Monsieur– fabricada en pasta de color marrón, por las que el presidente pagó 250 euros, según confirmaron en la óptica donde las compró, hace unos cinco años. Al margen del revuelo mediático causado por el modelo elegido, era la primera vez que Pedro Sánchez usaba unas gafas para la presbicia en un acto público. Sus ademanes al ponerse y quitarse las lentes para leer los apuntes que llevaba fueron muy comentados, tanto que algunos incluso lo vieron como una maniobra de distracción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  4. 4 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  5. 5 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  6. 6 Fallece en accidente de moto un joven exfutbolista vasco que deja a sus clubes consternados: «Qué tristeza»
  7. 7 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  8. 8 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más
  9. 9

    Sapa traslada a Sánchez en Moncloa sus planes para expandirse por Europa
  10. 10

    La Ertzaintza es la única policía en el Estado que facilita la procedencia de sus detenidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia