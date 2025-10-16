Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivir | Salud

Cuánto deben durar las siestas NASA, lo mejor para recuperarse de una mala noche

Están diseñadas para despertar espabilado y con energía

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:04

Siesta sí, siesta no. Un eterno debate entre las personitas de a pie. A unos les salva la vida, a otros les deja atontados para ... el resto del día y un buen número de personas ni siquiera pueden elegir: dicen que son incapaces de dormirse de día. El caso es que la ciencia ha avalado los beneficios de este sueñecito... siempre y cuando se haga bien. Y,para perfeccionarla y sacarle el máximo provecho, hasta la NASA ha sometido este paréntesis a estudio. Si se hace tal y como mandan sus cánones, es una manera excelente de despertar con las pilas cargadas. Algo siempre útil, sobre todo si queremos recuperarnos de una mala noche.En estos casos, no debemos dormirnos un siestón para venirnos arriba, es contraproducente (despertaremos peor y, además, dormiremos mal la noche siguiente). Mucho mejor una siesta NASA. O incluso dos si estamos fatal, la primera a la hora del almuerzo.

