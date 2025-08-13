Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel, con medusas capturadas ante la playa de Gandía. R. C.

Miguel Llopis

Recolector de medusas
«Sacamos 20 capazos de medusas; en Asia se las comen»

Un verano a la última ·

Captura desde hace décadas las medusas que amenzan a los bañistas de la costa valenciana: «No les sacamos utilidad ninguna»

Arturo Checa

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:25

Miguel Llopis Morell (Oliva, 1972) siempre ha andado literalmente entre la tierra y el mar. Nació en una «humilde familia» de agricultores por parte de ... madre y pescadores por parte de padre. «Al final, llamó más mi atención lo de 'de lo que se come se cría'». A los 16 años, «con gran disgusto por parte de mi madre» aparcó los estudios para ser pescador, «al igual que todos los varones desde mi bisabuelo por parte paterna». Y desde los 24 años prácticamente no ha hecho otra cosa que faenar por la costa valenciana entre salitre y sudor, primero con sus hermanos y luego con otros armadores. Desde hace unas décadas, con otra labor primordial en verano y para calma de los bañistas: limpiar de medusas las aguas del Mediterráneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  3. 3 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  4. 4

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  5. 5 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  6. 6 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  7. 7

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  8. 8 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  9. 9

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia
  10. 10 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Sacamos 20 capazos de medusas; en Asia se las comen»

«Sacamos 20 capazos de medusas; en Asia se las comen»