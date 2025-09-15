Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivir | Relaciones humanas

¿Ver en bañador al repartidor que te trajo un pedido hace 2 años?

Estados de WhatsApp y otros chivatos indiscretos

Jesús J. Hernández

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:10

¿Cuál es el bañador preferido del repartidor que te trajo un pedido hace un par de años?, ¿cómo de rubios son los peques de ... la profesora de extraescolares de tus hijos?, ¿dónde duerme en su viaje a Japón el becario del verano pasado?, ¿cómo le sientan los chupitos de la cena al jefe?, ¿qué tal lo pasa en Portaventura el abogado al que consultamos aquella duda legal? Son preguntas –acordaremos que las respuestas son poco interesantes en la mayoría de los casos– que ni el más cotilla de la oficina hubiera formulado hace unos años. Y, sin embargo, hoy forman parte de nuestro día a día con una naturalidad pasmosa. Compruébelo. Dé un breve paseo por los últimos estados de WhatsApp de sus contactos.

