Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Relaciones humanas

«Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer

La ansiedad sexual llena las consultas

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:13

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Los humanos tenemos una facilidad pasmosa para echar a perder las cosas buenas de la vida. Así ocurre con el sexo, que debería ser puro ... placer, pero en muchos más casos de los que pensamos ha acabado convirtiéndose en una presión: las exigencias (las propias más que las ajenas) han matado el disfrute. ¿La consecuencia? La llamada ansiedad sexual –sensación de malestar físico, nervios y bloqueo que se manifiesta antes del acto o durante él, y a veces con solo pensar en ello–llena las consultas de psicólogos y sexólogos. Tres expertas analizan cinco de las frases más repetidas por los pacientes sobre las presiones que les martirizan y convierten el sexo en una obligación, algo que pocos comentan fuera de círculos profesionales. Al fin y al cabo, ¿quién quiere quedar como alguien que no goza del sexo?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El presunto homicida de Zarautz vuelve a comisaría tras una reconstrucción de casi cinco horas en el lugar del suceso
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  6. 6

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  7. 7 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  8. 8 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  9. 9 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»
  10. 10

    Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer