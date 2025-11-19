Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

¿Estás en una 'relación marea'? Qué son y cómo dejarlas

«Generan gran adicción», dice una experta

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:58

De un tiempo a esta parte se ha popularizado el concepto de 'relaciones marea' y muchas veces ya no sabemos exactamente a qué nos referimos ( ... no, no es a tener sexo en la playa atendiendo a las subidas y bajadas del mar). «Se llaman así porque te elevan y te dejan caer alternativamente, generándote una adicción emocional. Como una marea, a veces te arrastra con fuerza y otras te deja en la orilla, que es tu zona de confort, pero con una sensación de vacío total», indica la psicóloga, escritora y experta en parejas Lara Ferreiro. Metáforas marítimas al margen, es cuando la relación se convierte en una tormentosa sucesión de dramas, rupturas y reconciliaciones (ese momento en el que «el sexo es muy bueno, de ahí también su poder adictivo», tal y como desvela la terapeuta).

