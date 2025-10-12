Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivir | Relaciones humanas

El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Empresas de Silicon Valley quieren recuperar este polémico sistema laboral, prohibido hasta en China

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:59

Mientras en la mayoría de países desarrollados se debate seriamente sobre una posible reducción de la jornada laboral y la búsqueda de medidas que permitan ... conciliar la vida profesional con la personal, empresas de Silicon Valley quieren rescatar el método 996, un polémico sistema laboral que persigue todo lo contrario: una dedicación absoluta a la compañía, con jornadas maratonianas en las que lo de menos es el bienestar del empleado. La cultura del esfuerzo llevada al extremo.

