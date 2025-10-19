Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivir | Relaciones humanas

Por qué los lunes se les hacen cuesta arriba hasta a los jubilados

«El bajón va más allá de tener que ir a trabajar», señalan los expertos

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:07

Muchas personas que tienen la jubilación a un paso se regodean pensando en la 'venganza' de los lunes. Cuando suene el despertador y más de ... medio país se tenga que levantar para ir al trabajo o a clase, ellos podrán quedarse en la cama hasta las diez. Se anticipan a esa que creen una enorme satisfacción, que se torna a veces decepción en cuanto les dan la 'cuenta' en la oficina. «Los jubilados también sufren 'lunitis'», afirma María José García, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia. El término no lo ha inventado ella y, aunque no es científico, hay autores que se refieren así –también le llaman 'síndrome asociado al lunes'– a ese bajón que ciertas personas sufren los lunes y que se manifiesta en un inespecífico malestar físico y psicológico que condiciona el comienzo de semana.

