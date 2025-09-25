Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

Guía para reconectar con la pareja después de una infidelidad

Psicólogos y sexólogos explican cómo salvar los trastos en la resaca 'poscuernos'

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:08

Escucha la noticia

5 min.

unque existen desde que el mundo es mundo -seguro que, en la Prehistoria, el cachas de la caverna de enfrente se ponía las botas con ... las mujeres de los que se iban a cazar mamuts-, los expertos afirman que ahora mismo «estamos en máximos históricos de infidelidad». «Se estima que ahora mismo en España hay ocho millones y medio de hombres infieles y siete millones y medio de mujeres», indica Lara Ferreiro, psicóloga y experta en relaciones de pareja. «Es decir, una de cada tres personas podría ser infiel», resume. Son datos de Ashley Madison, el portal de los infieles -desliza la experta-, donde también se hacen eco de que el motivo número uno de infidelidad es la insatistacción sexual y de que, por ejemplo, el 60% de las mujeres finge el orgasmo con su marido. Tal y como explica Ferreiro, es ahora cuando empiezan a desvelarse los comportamientos infieles, a cuantificarse y a establecerse patrones, algo muy útil para estudiar estas conductas, explicarlas y, por tanto, superarlas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  8. 8

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  9. 9 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  10. 10

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Guía para reconectar con la pareja después de una infidelidad

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Guía para reconectar con la pareja después de una infidelidad