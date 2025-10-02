Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

Cómo contener el enfado para que no acabe en estallido de ira

Una bronca, si no nos ciega, nos da mucha información

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:01

Comenta

Escucha la noticia

3 min.

Del enfado a la ira hay solo un paso, pequeño... pero irreversible. Cuando cruzamos esa frontera «pasamos de expresar una necesidad a comunicarnos con gritos, ... reproches o silencios que nos alejan justo de lo que buscábamos: ser escuchados», explica Sonia Díaz Rois, autora de 'Y si me enfado, ¿qué?' (VR Europa). Pero, lejos de animarnos a no enfadarnos, la experta nos insta a hacerlo. «El enfado es absolutamente necesario. Es la emoción que nos anima a decir: 'Esto no me gusta', 'esto no me parece justo', 'esto no va conmigo'. Nos ayuda a marcar límites y a hacernos respetar. Al mismo tiempo, también nos invita a valorar si tal vez toca ceder porque estamos siendo demasiado rígidos o intransigentes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  5. 5

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  10. 10

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cómo contener el enfado para que no acabe en estallido de ira

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cómo contener el enfado para que no acabe en estallido de ira