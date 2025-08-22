Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

De verbena en verbena. Sergio dándolo todo en una de las plazas de la localidad de Lanjarón. Ariel C. Rojas
Nos vamos de verbena... por los pueblos de Granada

El hombre orquesta de la Alpujarra: la historia de Sergio, que lleva 25 años poniendo a bailar a los pueblos chicos

Sergio Megías Morales empezó con 15 años a tocar en una orquesta y no lo ha dejado. Hoy, cobra 300 euros por animar las fiestas de municipios sin casi presupuesto

Javier F. Barrera

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:00

Frank Sinatra había que verle en su ambiente. No en Nueva York, ni en Los Ángeles, a las que tanto cantó. Había que conocerlo en ... Las Vegas, sobre las tablas, una hora antes de la actuación, con el escenario vacío, él sobre el piano, terco, profesional, concienzudo, sentado al piano, comprobando la última nota a la perfección, al límite, con su vaso de whisky con soda, girándolo con un certero golpe de muñeca, bebiéndolo a sorbos con un cigarrillo entre los dedos. Ese era Frank Sinatra, el gran músico que hoy nos ha dejado», escribió el insigne periodista Manu Leguineche del astro y cantante de Hollywood.

