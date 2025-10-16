Así se construyen las estrellas de K-Pop: «Para debutar deben tener carisma, buena imagen, cantar, bailar durante tres horas...»

Ser un 'idol' del K-Pop no es sencillo. Ni cae del cielo. Nadie toca con una varita mágica a estos jóvenes. Se lo trabajan. ... Unos son reclutados por cazatalentos de las empresas inmersas en este fenómeno en las calles, otros acuden a audiciones que organizan estas firmas para encontrar nuevos rostros y los menos van a 'talent shows' televisivos con la esperanza de que alguien se fije en ellos. Pero lo que viene después no es el modelo 'OT', no hay un disco en meses, sino un entrenamiento largo, explica Sina Díaz, fundadora de Con K de KPop, una plataforma creada por fans para fans de este fenómeno.

Estos adolescentes firman contratos que van de los 6 meses a los 10 años en los que se comprometen a asistir a formaciones diarias y duras para purlir su talento. Son horas de trabajo en las que también se pone a prueba si resistirían una carrera musical. Y solo los más brillantes consiguen el objetivo: debutar como 'idol'. «Para ello deben cumplir con requisitos como tener carisma, saber cantar, tener estabilidad vocal, saber bailar, estar en perfectas condiciones como para poder ofrecer conciertos de hasta 3 horas, tener una buena imagen, ofrecer un espectáculo...», enumera Díaz.

Y todo ello en el marco de una sociedad, la surcoreana, «que busca la perfección en todos los sentidos». No es un trabajo fácil: de hecho, EJAE, la cantante de Huntr/x fue rechazada. La maquinaria de esta industria lleva años trabajando para crear los 'idols' que hoy embelesan a Occidente. «El K-Pop surgió alrededor de los noventa», precisa la experta. Su explosión actual es fruto de un trabajo constante y de un vacío, «el que sufría el fenómeno fan» desde 2010. Luego, llegó la pandemia... «y a partir de ahí se expandió a unos niveles nunca antes vistos».

El triunfo de Huntr/x da otra vuelta de tuerca al negocio porque estamos ante un grupo virtual, pero Díaz avisa: la industria llevaba tiempo «allanando el terreno» con otros 'idols' virtuales, creados por IA o a través de avatares. «Lo que ha ocurrido es quizá no hayan gozado de tanta aceptación por parte del público internacional y se hayan quedado en un 'nicho'», apoya su compañera en la plataforma Lorenal Varela . «La creación de una película que ha sabido conectar tan bien con fans de todo el mundo, sumado al hecho de que estos mismos fans ya teníamos en mente la existencia de grupos virtuales, ha hecho que Huntr/x se haya convertido en un fenómeno», concluyen.