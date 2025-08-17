Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consejos bajo el sol

Cinco ejercicios para mantenerte en forma durante las vacaciones

La idea no es machacarse con rutinas agotadoras sino mantener la musculatura activa y disfrutar

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:33

Escucha la noticia

2 min.

Estamos de vacaciones, así que la idea no es machacarse con rutinas agotadoras sino mantener la musculatura activa sin quitar tiempo al ocio y al ... descanso. Estos son cinco ejercicios muy sencillos con los que podrás mantenerte en forma durante los que queda de verano. Ánimo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el río Leitzaran, a la altura de Andoain
  2. 2 Leire Martínez se reivindica con su voz
  3. 3 Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  7. 7 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  8. 8

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  9. 9 Koldo Royo: «En los bares deberían crear espacios para los donostiarras sin hacer cola»
  10. 10 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cinco ejercicios para mantenerte en forma durante las vacaciones

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cinco ejercicios para mantenerte en forma durante las vacaciones