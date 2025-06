Pimienta con fresas, clavo en las galletas… ¿Sabes sacar provecho a las especias de tu armario?

Julia Fernández Martes, 17 de junio 2025, 00:35 Comenta Compartir

Seamos más o menos cocinillas, no hay casa en la que no haya un armario con unos cuantos botes de especias. En algunos casos incluso ... muchos. Pero salvo que nos las demos de cocinero con estrella Michelin, también es cierto que suelen estar muertas de risa porque no sabemos muy bien dónde echarlas. Vamos, que no salimos de echar pimienta a la carne, pimentón a las lentejas y canela al arroz con leche.

Sin embargo, con un poco de mano izquierda, estos condimentos nos pueden hacer la vida mucho más sabrosa... y saludable. Porque su consumo tiene beneficios para nuestro organismo. La cúrcuma es antioxidante, el jengibre es antiinflamatorio, la nuez moscada alivia los problemas digestivos... La lista es larga. «No es ningún mito. Muchos de esos efectos están respaldados por investigaciones científicas», señala Irene Roth, dietista-nutricionista perteneciente a la Academia Española de Nutrición y Dietética. Aunque tampoco nos volvamos locos: no son milagrosas. «No curan ni previene enfermedades. Ni aunque se consuman a diario en grandes cantidades», responde la experta. Lo que sí hacen es ayudar, aunque para ello debemos tener un estilo de vida saludable. Aclarado esto, vamos a abrir nuestro armario de las especias y a estudiarlas. «Les tenemos mucho miedo», describe Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, un laboratorio de alimentación responsable e investigación con rigor científico. Y hay que quitárselo. «Esas mezclas que ahora encontramos en la India o en el Magreb también las hemos hecho nosotros antes en otras épocas. Están en los recetarios de hace siglos». Que no nos frene el temor 'a liarla' porque igual descubrimos que es todo lo contrario. Pimienta Es, probablemente, la primera que compramos cuando nos independizamos y la utilizamos fundamentalmente en carnes y, en menor medida, en el pescado. Pero da para mucho más: «Es fantástica para cualquier cosa. Huevos, verduras y pastas... Aunque ojo, mejor molerla al momento», dice Massanés. Además, «tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y, según algunos trabajos, estimula la circulación sanguínea», añade Roth. Nuez moscada Es la especia reina a la hora de hacer bechamel, pero mucha gente no sabe dónde más añadirla. «También tiene aplicaciones en dulces y da un toque especial si la rallas sobre arroces o sobre quesos en presencia de verduras y legumbre. ¿Algo más provocativo? En los huevos», prosigue el experto catalán. Usémosla sin miedo porque nos servirá para «aliviar problemas digestivos y relajarnos», señala la nutricionista. Canela «La canela la tenemos muy asociada a los dulces, pero en mi casa, por la tradición de cocina catalana, siempre se la hemos echado al pollo asado junto con el ajo», señala Massanés. Esta especia –cuya ventaja principal es que «se puede usar en lugar de azúcar o endulzantes», explica Roth– es una gran desconocida porque experimentamos poco con ella. Echémosla en guisos de carne y nos sorprenderá, recomienda Yuli Perpén, autora de 'El sabor de las especias' y dueña de la tienda de Madrid que enamoró al famoso chef japonés Ottolenghi. Ella sugiere una receta, jerk de carne, en el que la proteína se marina con una mezcla de especias. Clavo El clavo tiene un sabor intenso y picante, y hay quien lo usa para perfumar la casa. En la cocina lo habitual es echarlo a los caldos... y no en todos los sitios. Precisamente, su potencia echa para atrás a muchos aficionados a los fogones. No es el caso de Massanés:«Es un aroma importante. Yo también lo utilizaría en guisos y carnes. Y lo pondría, por ejemplo, en recetas de pastelería, como en las galletas». Ahora, ojo si en casa alguien lo aborrece... Porque el mundo se divide entre quienes lo aman y lo odian. En el lado 'saludable', la nutricionista nos descubre que contiene «eugenol, un compuesto que ayuda a aliviar el dolor» y que también contribuye a mejores digestiones. Comino Puede que te importe todo un comino, pero que sepas que esta especia de sabor terroso te puede ayudar con los cólicos y darle mucho sabor a tus recetas. «Me entusiasma en las ensaladas, con el tomate va muy bien. Y en las salsas... El comino liga muy bien», nos anima Massanés. Perpén nos propone una receta muy fácil: ensalada de zanahorias frescas aliñadas con él: «Es una de mis favoritas». Cúrcuma Está muy de moda y se le puede echar a todo, comenta el experto catalán. Arroces, guisos, legumbres... Les da, sobre todo, color. Y es muy interesante por su principio activo, la curcumina, «que aporta beneficios antiinflamatorios y digestivos», añade la nutricionista Roth. Precisamente por esto es especialmente recomendable al hacer legumbres. Aunque cuidado, para aprovechar todos sus beneficios, «acompáñala con pimienta». Jengibre Es básico en la cocina china junto con el ajo, explica Massanés. Y lo podemos aprovechar fresco, en polvo, congelado... «Es muy buena base aromática con ese punto de picante. Va bien con carnes, verduras, pescados al vapor... Con aceite y soja hacemos una salsa increíble», continúa el experto. Y también hay que atreverse en el mundo dulce con él, por ejemplo, en la 'lemon pie'. «Es antimicrobiano y va bien para las articulaciones», concluye Roth.

