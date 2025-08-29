Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Jefa de Salvamento de Gijón, en la playa de San Lorenzo. D. Arienza

Flor Palacio Jefa de Salvamento

Un verano a la última
«Las mareas sorprenden a quien viene del Mediterráneo»

Flor Palacio ·

No recuerda la última vez que se pidió vacaciones en verano, pero no le importa. Prefiere octubre y lejos de las aglomeraciones: «Aunque siempre eligo lugares con mar»

Pablo Antón Marín Estrada

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:03

A Flor Palacio le gusta vestir de rojo y blanco, no solo porque son los colores del Sporting de Gijón, su equipo, sino porque los ... comparte con el uniforme del Servicio de Salvamento de la ciudad. Lo dirige desde hace más de dos décadas, una responsabilidad que, en su caso, tiene raíces muy profundas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

