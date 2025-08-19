Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una imagen promocional de la versión actual de la Bola Loca. Comansi
Aquel verano de... 1989

La 'Bola Loca de Comansi' o el recuerdo de unas playas sin móviles

El juguete recogía el concepto de las clásicas palas de playa, creadas por un santanderino

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Martes, 19 de agosto 2025, 00:01

Escucha la noticia

3 min.

La estampa se repite sin importar la playa española que escojamos: cientos de personas se exponen al sol con el móvil en la mano, dispuestos ... a perderse en las redes sociales durante horas. Cuando no, se acercan a la orilla para hacerse un 'selfie' lo más pintón posible, que les granjee el suficiente número de 'me gusta' como para sentirse validados. El bronceado y los chapuzones casi parecen lo de menos; meros efectos secundarios de una jornada que antaño se vivía de forma bien distinta.

