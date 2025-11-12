Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Garmendia (izq.) y Zubizarreta (der.) conla txapela de campeones. B. G.

Tolosa Goierri

Zubizarreta eta Garmendia, Gipuzkoako Txapeldun

Goierritar derbia bizitzeko aukera izan zen finalean, eta 22-18 markagailuarekin, Lapkeko bikoteak garaipena lortu zuen

J. Z.

GOIERRI.

Asteazkena, 12 azaroa 2025, 20:45

Comenta

Asteburuan Gipuzkoako Ezker Hormako Kluben arteko txapelketak jokatu ziren, eta Goierriko pilotariak bereziki nabarmendu dira lehian. Lazkaoko Lapke eta Zegamako Tartaloetxe klubak ordezkatuz ariko dira Gipuzkoako pilota nagusien mailan.

Larunbatean, goizeko 11:00etan, Donostiako Atano III.a pilotalekuan, goierritarren arteko derbia jokatu zen nagusien mailako ohorezko mailan. Partiduan, Lapkeko Beñat Zubizarreta ataundarra eta Beñat Garmendia beasaindarra aritu ziren, eta euren aurkariak Tartaloetxeko Beñat Azketa beasaindarra eta Aitor Elizegi zaldibiarra izan ziren. Lehia hasieratik amaierara tentsio handikoa izan zen, Azketa-Elizegi bikoteak 8-2-ko aurrerapena lortu zuten. Lehen fasean, aurkari sendo eta esperientziadunak direla erakutsi zuten, eta partidaren pisua beraiengan hartu zuten.

Hala ere, Zubizarreta eta Garmendiak pixkanaka aurrera egin zuten, jokoan maila altua erakutsiz eta euren indarra baliatuz. Azkenean, Lapkeko bikoteak markagailua irauli zuen, 22-18 emaitzarekin, eta txapela etxera eramateko aukera izan zuten.

«Partidu gogorra izan zen, 8-2 Azketa eta Elizegirentzat hasieran, maila altuko aurkariak direla ikusita, asko kostatu zitzaigun», adierazi zuen Garmendiak. «Ondoren pixkanaka aurrera egin eta azken unera arte borrokatu genuen, asko izerditutako txapela lortu arte. Azketa eta Elizegiren partida eta txapelketa txalotzekoak izan dira» aipatu zuen Garmendiak.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  7. 7 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  8. 8

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  9. 9

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH
  10. 10

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zubizarreta eta Garmendia, Gipuzkoako Txapeldun

Zubizarreta eta Garmendia, Gipuzkoako Txapeldun