Erlantz Tejada (derecha) consiguió en Ormaiztegi su tercera victoria ante el ucraniano Priadko. Euskobox

Ormaiztegi

Zubipe volvió a vibrar con una gran velada de boxeo

La cantera local brilla y el vizcaíno Erlantz Tejada conquista su tercera victoria profesional en una noche histórica vivida en Ormaiztegi

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Ormaiztegi

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

El frontón Zubipe volvió a demostrar este sábado que Ormaiztegi sabe responder cuando el deporte y el espectáculo se dan la mano. La velada de boxeo reunió a un numeroso público tanto en las gradas como a pie de pista, creando un ambiente que fue en aumento a medida que avanzaban los combates.

Aunque los focos venían dirigidos hacia la cantera local y comarcal, la principal ovación de la noche se la llevó el vizcaíno Erlantz Tejada, que regresaba a Ormaiztegi con la energía de su afición tras debutar profesionalmente en Ordizia hace solo unos meses. El púgil de Abusu, de 22 años, firmó en Zubipe su tercera victoria consecutiva en el campo profesional, imponiéndose con firmeza al ucraniano Yehor Priadko en un duelo a cuatro asaltos en el peso wélter.

Tejada mostró madurez y templanza impropias de un boxeador tan joven. Dominó la distancia, castigó con precisión y consiguió que el árbitro, Manu Maritxalar, llegara a contar tras un duro ataque en el primer asalto. Aunque Priadko resistió hasta el final, la superioridad del vizcaíno fue clara, y su victoria celebrada por el público ormaiztegiarra, que lo arropó como si fuera uno más del pueblo. El boxeador ya piensa en su próxima cita: dentro de un mes volverá al ring en Bilbao Arena, compartiendo cartel con figuras como Sandor Martín y Rikar Urrutia.

La noche dejó también otro nombre propio: Ayyoub El Mlazli, del Gimnasio Gasteiz, elegido como mejor boxeador de la velada. El alcalde de Ormaiztegi, Jon Enrique Galarza, y Andoni Zarandona, en representación de Autobuses Irizar, fueron los encargados de entregarle la txapela tras un combate vibrante ante el navarro Juan Blanque, lleno de alternancias, caídas y una intensidad que mantuvo al público en vilo.

El resto del programa no se quedó atrás. El choque entre Denis Zelaya y Mitxel Díaz prendió la mecha de la noche con un duelo igualado que cayó del lado del boxeador errenteriarra. También se pudieron ver sobre el ring a deportistas cercanos que Ormaiztegi conoce bien: el ordiziarra Xuban de Lera, el zumarragarra Gabriel Moreno, y Ekaitz Juanarena, entre otros, demostraron el buen momento del boxeo guipuzcoano.

