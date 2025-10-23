Voluntarios para la Gran Recogida de Alimentos

J. Z. goierri. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Llega noviembre y, con él, la esperada 'Gran Recogida de Alimentos' organizada por el Banco de Alimentos de Gipuzkoa. Esta campaña anual tiene como objetivo llenar al máximo los almacenes de la entidad para garantizar que todas las personas necesitadas reciban los alimentos que precisan.

A diferencia de ediciones anteriores, la recogida se adelanta este año, celebrándose los días 7 y 8 de noviembre. Durante esas jornadas, quienes deseen colaborar podrán realizar sus donaciones directamente en los puestos instalados en los principales establecimientos comerciales del Goierri, o bien mediante un ingreso bancario.

Los voluntarios podrán inscribirse para colaborar durante tres o cuatro horas, facilitando su nombre a través de los teléfonos 658 750 767, 679 340 712 y 652 760 622.