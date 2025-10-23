Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada

Tolosa Goierri

Voluntarios para la Gran Recogida de Alimentos

J. Z.

goierri.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:16

Comenta

Llega noviembre y, con él, la esperada 'Gran Recogida de Alimentos' organizada por el Banco de Alimentos de Gipuzkoa. Esta campaña anual tiene como objetivo llenar al máximo los almacenes de la entidad para garantizar que todas las personas necesitadas reciban los alimentos que precisan.

A diferencia de ediciones anteriores, la recogida se adelanta este año, celebrándose los días 7 y 8 de noviembre. Durante esas jornadas, quienes deseen colaborar podrán realizar sus donaciones directamente en los puestos instalados en los principales establecimientos comerciales del Goierri, o bien mediante un ingreso bancario.

Los voluntarios podrán inscribirse para colaborar durante tres o cuatro horas, facilitando su nombre a través de los teléfonos 658 750 767, 679 340 712 y 652 760 622.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  9. 9

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  10. 10 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Voluntarios para la Gran Recogida de Alimentos