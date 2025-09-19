Villabona acogerá por segundo año la Mendi-Martxa Contra el Cáncer

Una marea verde inundará Villabona por segundo año consecutivo. La asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa ha organizado la marcha montañera tras el éxito ... obtenido con la primera edición. El evento se celebrará el próximo sábado, día 27, y se completará con diferentes actividades en el municipio.

En esta ocasión, han organizado dos recorridos en colaboración con Aizkardi Mendizale taldea, para dar opción a aquellas personas que el año pasado quedaron con ganas de más. Han mantenido la marcha de 7,7 kilómetros y también han preparado otra de 9,8 km. «Al final del recorrido le hemos querido dar un toque más bonito y pasará por Aranerreka, que todo aquel que viva en Villabona sabe que es un sitio privilegiado», indicaron en la presentación.

Los recorridos partirán a las 9.30 horas desde Berdura Plaza. Está pensada para toda la población, tanto niños como adultos. Una hora antes comenzarán a repartir las tarjetas de marcaje, con lo que Aizkardi podrá controlar en todo momento cuantos montañeros están en el recorrido. Las inscripciones están abiertas en el polideportivo Olaederra y en la página web enmarchacontraelcancer.es con un precio de 8 euros para los participantes a partir de 13 años y de 4 euros para los de 4 a 12 años. Para los menores de tres años será gratuita. Cada participante recibirá una camiseta conmemorativa de regalo.

Para complementar la jornada festiva, a lo largo de la mañana se llevarán a cabo diferentes actividades en Villabona. Habrá música y se podrán adquirir productos y la lotería de la asociación. Al regreso de la marcha, hacia las 11.30 horas Irrika Aisialdi Taldea organizará juegos para los niños y habrá hinchables de la Real Sociedad. A continuación, saldrán los gigantes y cabezudos de la comparsa Besamotza, que harán las delicias de niños y mayores.

Esta marcha montañera es «más que un evento deportivo», como recordaron en la presentación Maider Sierra y Edurne Martínez de Treviño, representantes de la Asociación Contra el Cancer Gipuzkoa. Además de fomentar un estilo de vida saludable, con esta marcha quieren visibilizar el cáncer y eliminar el tabú social que rodea la enfermedad. Los beneficios obtenidos irán destinados a financiar los servicios gratuitos que ofrece la asociación tanto a pacientes como a familiares. Asimismo, recordaron que la delegación de Tolosaldea cuenta con una oficina en Tolosa, en el número 2 de la calle Emeterio Arrese.

La alcaldesa Beatriz Unzue remarcó en la presentación que para Amasa-Villabona «es un honor» acoger este evento un año más. «Queremos animar a toda la ciudadania a participar en este acto y sumarse a esta gran muestra de solidaridad».