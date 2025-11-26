Taller sobre cómo afrontar las etapas de la vida, hoy en el Hogar La Salbadora

A. N. Amasa-Villabona. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:55

El Hogar del jubilado La Salbadora acogerá hoy una charla sobre cómo afrontar las etapas de la vida de manera sencilla y saludable. La charla será a las 19.00 horas con entrada gratuita. La ponencia será impartida por expertas en medicina ortomolecular..

Charla y taller

Dentro de los eventos organizados con motivo del Día Contra la Violencia Machista, a partir de las 18.30 horas Nere Redondo ofrecerá la charla 'Afianzar la confianza en nosotros trabajando la autoestima' en Subijana Etxea y, a la misma hora, Joseba Gabilondo ofrecerá el taller 'Hombres, masculinidad y violencia machista' en la sala de exposiones de Gurea.