Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Villabona

Subvenciones para las obras en viviendas vacías para promover el alquiler social

Los propietarios podrán recibir hasta el 35% del coste de la rehabilitación o de los equipamientos requeridos por Alokabide

Amaia Núñez

AMASA-VILLABONA.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:34

Comenta

El Ayuntamiento ha aprobado una subvención dirigida a promover el alquiler social en aquellas viviendas que actualmente están vacías. Esta ayuda complementa los programas del Gobierno Vasco, Bizigune 'Programa de vivienda vacía' y ASAP 'Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa'. Además, también podrá destinarse a la obtención del certificado de eficiencia energética de la vivienda vacía.

El Consistorio ha destinado una partida de 25.000 euros para esta ayuda. Los propietarios que soliciten esta ayuda se comprometen a destinar la vivienda vacía al alquiler social a través del programa ASAP, durante un mínimo de 3 años, y en el caso del programa Bizigune, durante 6 años.

Los propietarios que realicen obras de adecuación tendrán derecho a percibir una subvención a fondo perdido del 35% del coste real y efectivo de la obra, IVA excluido, sin que la ayuda pueda superar por todos los conceptos la cantidad de 4.500 euros. En el caso de concesión de ayuda para la obtención del certificado de eficiencia energética, el importe máximo de la ayuda podrá ser del 100%, siempre y cuando no supere los 150 euros.

Para realizar las obras el propietario deberá tramitar la licencia municipal correspondiente. Asimismo, antes de realizar la solicitud de la ayuda deberá solicitar un informe técnico en Alokabide para conocer si la vivienda cumple los requisitos de acceso a los programas, y se fijen, en caso de ser necesarias, las actuaciones necesarias para incluir la vivienda en la misma. La solicitud de las ayuda deberá hacerse antes de las obras, en la que deberá aportar los documentos solicitados por el ayuntamiento. Al finalizar las reformas también habrá que presentar los certificados, fotografías y facturas correspondientes.

El plazo para la solicitud de las ayudas está abierto, hasta el 31 de diciembre, o hasta agotar el importe de la partida presupuestaria. Las solicitudes se atenderán por orden de fecha de registro. Para más información, habrá que consultar en las oficinas municipales del Ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Subvenciones para las obras en viviendas vacías para promover el alquiler social