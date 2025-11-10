Subvenciones para las obras en viviendas vacías para promover el alquiler social

Amaia Núñez AMASA-VILLABONA. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha aprobado una subvención dirigida a promover el alquiler social en aquellas viviendas que actualmente están vacías. Esta ayuda complementa los programas del Gobierno Vasco, Bizigune 'Programa de vivienda vacía' y ASAP 'Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa'. Además, también podrá destinarse a la obtención del certificado de eficiencia energética de la vivienda vacía.

El Consistorio ha destinado una partida de 25.000 euros para esta ayuda. Los propietarios que soliciten esta ayuda se comprometen a destinar la vivienda vacía al alquiler social a través del programa ASAP, durante un mínimo de 3 años, y en el caso del programa Bizigune, durante 6 años.

Los propietarios que realicen obras de adecuación tendrán derecho a percibir una subvención a fondo perdido del 35% del coste real y efectivo de la obra, IVA excluido, sin que la ayuda pueda superar por todos los conceptos la cantidad de 4.500 euros. En el caso de concesión de ayuda para la obtención del certificado de eficiencia energética, el importe máximo de la ayuda podrá ser del 100%, siempre y cuando no supere los 150 euros.

Para realizar las obras el propietario deberá tramitar la licencia municipal correspondiente. Asimismo, antes de realizar la solicitud de la ayuda deberá solicitar un informe técnico en Alokabide para conocer si la vivienda cumple los requisitos de acceso a los programas, y se fijen, en caso de ser necesarias, las actuaciones necesarias para incluir la vivienda en la misma. La solicitud de las ayuda deberá hacerse antes de las obras, en la que deberá aportar los documentos solicitados por el ayuntamiento. Al finalizar las reformas también habrá que presentar los certificados, fotografías y facturas correspondientes.

El plazo para la solicitud de las ayudas está abierto, hasta el 31 de diciembre, o hasta agotar el importe de la partida presupuestaria. Las solicitudes se atenderán por orden de fecha de registro. Para más información, habrá que consultar en las oficinas municipales del Ayuntamiento.