El Pleno aprueba las ordenanzas fiscales para el próximo año

En el último Pleno Ordinario el Ayuntamiento aprobó las ordenanzas fiscales para el próximo año con el apoyo del Gobierno municipal de EH Bildu y los votos en contra de EAJ-PNV y la abstención del PSE-EE. Así, para el próximo ejercicio la mayoría de las tasas e impuestos subirán.

Al igual que el año pasado, la tasa que mayor aumento va a sufrir va a ser la de recogida de residuos, al verse obligado por la directiva europea 2008/98/CE, que obliga a que los ayuntamientos cubran con el cobro de tasas todos los gastos relacionados con la recogida de residuos en el municipio.

Este año, para cubrir el total de la factura de la Mancomunidad de Tolosaldea, la tasa de residuos de viviendas se incrementará un 20%, y cada vivienda ingresará un total de 44,10 euros al trimestre. La tasa de residuos que pagan los locales industriales, supermercados y entidades bancarias se verá incrementada en un 2%, ya que para este ejercicio ya tuvieron un incremento del 60%.

Asimismo, tras mantenerse congelados en los últimos años las tasas del Polideportivo Olaederra, la corporación aceptó la propuesta de Kirolzer, la empresa gestora de las instalaciones, para garantizar la viabilidad del servicio. Por ello, en las cuotas y el los servicios se aplicará un incremento del 5%. La tasa de los cursos aumentará un 10%.

Los impuestos y las tasas municipales tendrán una subida general del 2%, por debajo del IPC. Para ello, han tomado como referencia media el índice de Precios al Consumo de la CAV entre enero y agosto de este 2025, que fue del 2,8%.

Por otro lado, en lo que respecta a los precios de los taxis, el Ayuntamiento aceptó la propuesta que la Asociación de Taxistas de Tolosaldea hizo a los ayuntamientos de la comarca.

Además, las viviendas vacías tendrán un recargo del 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles Urbanos. Con esta medida fiscal especial, el Ayuntamiento pretende fomentar que esas viviendas sean puestas en el mercado, ya sea a la venta o en alquiler.

Asimismo, junto con la aprobación de las ordenanzas fiscales, se aprobaron todas las bonificaciones que se han aplicado hasta ahora para el IBI, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el de actividades económicas; construcciones, instalaciones y obras; sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana; la tasa de recogida de residuos, las licencias urbanísticas, las tasas del polideportivo Olaederra y de Udan Jolasean.