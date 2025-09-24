Las parroquias de Aiztondo darán la bienvenida al nuevo párroco este domingo

A. N. amasa-villabona. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Este domingo 28 de septiembre, a las 11.30 de la mañana, las comunidades cristianas de las parroquias de Amasa-Villabona, Aduna, Alkiza, Asteasu, Larraul y Zizurkil darán la bienvenida al nuevo párroco Ibon Alberdi en una misa presidida por el obispo D. Fernando Prado, que continuará con un lunch en el Satorra, para poder saludar personalmente al nuevo cura en un ambiente más distendido. Todos los vecinos están invitados a participar.

1.327 euros contra el cáncer

La asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa realizó una cuestación el día de la feria especial organizada por la sociedad Irrintzi y agradece la colaboración recibida a la ciudadanía. Informa que recaudó una cantidad de 1.327,57 euros, lo que permitirá continuar financiando proyectos en investigación oncológica, realizar programas de apoyo y acompañamiento tanto a pacientes como a familiares e incidir en campañas de prevención y detección precoz de la enfermedad.

Asimismo, este sábado celebrará la II Marcha montañera solidaria Contra el Cáncer, con actividades a lo largo de la mañana en la plaza.