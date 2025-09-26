Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Algunos de los comercios participantes junto a representants del ayuntamiento en la presentación. A. NÚÑEZ

Amasa-Villabona

En marcha la campaña de bonos de consumo del comercio local

Está dirigida a todos los clientes, sin tener en cuenta la localidad, y se prolongará hasta finales de diciembre

Amaia Núñez

Amasa-Villabona

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:23

Con el inicio del curso, el Ayuntamiento de Amasa-Villabona y Oria Merkatarien Elkartea han puesto en marcha una nueva campaña de bonos de ... consumo en el municipio, la sexta que pone en marcha el consistorio y que se prolongará hasta el 24 de diciembre. En total se podrán canjear los bonos en 39 establecimientos diferentes, que tienen el cartel 'Bonoak hemen salgai' colocado en lugar visible para su identificación.

