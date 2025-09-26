En marcha la campaña de bonos de consumo del comercio local

Con el inicio del curso, el Ayuntamiento de Amasa-Villabona y Oria Merkatarien Elkartea han puesto en marcha una nueva campaña de bonos de ... consumo en el municipio, la sexta que pone en marcha el consistorio y que se prolongará hasta el 24 de diciembre. En total se podrán canjear los bonos en 39 establecimientos diferentes, que tienen el cartel 'Bonoak hemen salgai' colocado en lugar visible para su identificación.

En la presentación celebrada en el Ayuntamiento, la alcaldesa Beatriz Unzue destacó que «los comercios locales son una de las principales bases de nuestro pueblo». Por ello, con esta nueva campaña el Ayuntamiento quiere seguir fomentando que la ciudadanía realice sus compras en el comercio local, con el claro objetivo de revitalizar el sector en el que «nos conocen por nuestro nombre, nos ofrecen productos de calidad, y los que aportan mucho a la riqueza y diversidad de Amasa-Villabona».

Al igual que el pasado año, el consistorio invertirá 57.000 euros. Asimismo, concederá un incremento de 2.000 euros a la asociación de comerciantes Oria para que pueda sufragar los gastos de gestión que conlleva esta campaña de bonos.

Cada bono cuesta 5 euros y podrán canjearse a partir de un gasto superior a 15 euros, con máximo de 6 por compra

En esta séptima campaña mantiene el sistema puesto en marcha en la pasada edición. Los bonos no serán físicos, si no digitales, cada uno con un valor de 5 euros. Habrá un total de 11.400 bonos disponibles, 292 por cada establecimiento.

Los bonos se podrán canjearse a partir de un gasto superior a 15 euros y será el propio establecimiento el que aplique el descuento al momento de la compra. Esta operación se realizará utilizando la herramienta digital que se adquirió el año pasado.

Al igual que en los últimos años, con la aplicación de los bonos, el consumidor podrá beneficiarse de un 33% de descuento. Desde un bono con 15 euros de gasto, hasta un máximo de seis bonos (30 euros) para una compra de 90 euros. Igualmente, este será el límite de cada consumidor en cada establecimiento.

En esta ocasión tampoco se tendrá en cuenta la localidad a la que pertenece el cliente. «El único requisito para poder beneficiarse del descuento será ser mayor de 16 años», aclaró Garazi Dorronsoro, presidenta de la asociación de comerciantes.

Quintos de 1949

La quinta de los nacidos en 1949 ha organizado un encuentro que tendrá lugar el 4 de octubre en la sociedad Uxo-Toki de Amasa. Los interesados em acudir deberán llamar antes del miércoles al teléfono 617 247 329 para inscribirse y pasar un buen día en alegría y disfrutando de la fiesta.